14 میلیارد ریال برای تجهیز کتابخانه های اردبیل اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، علی نیکزاد قبل از ظهر امروز در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان در محل استانداری افزود: هشت میلیارد ریال این اعتبار برای تکمیل و تجهیز کتابخانه مرکزی اردبیل هزینه خواهد شد.

استاندار اردبیل عنوان کرد: در صورت همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تأمین اعتبار هفت میلیلرد ریالی دیگر به این پروژه به همین میزان نیز مجدداً از منابع استان مساعدت خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: تکمیل و تجهیز کتابخانه مرکزی اردبیل و افتتاح آن در آینده ای نزدیک از اولویتهای فرهنگی استان بوده و باید عملیات اجرایی این کتابخانه هر چه سریعتر به اتمام برسد.

نیکزاد متذکر شد: همچنین در سال آینده برای ساخت یک باب کتابخانه در هر شهرستان و تهیه تجهیزلت نرم افزاری مورد نیاز کتابخانه های استان اعتبارات لازم در نظر گرفته خواهد شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون 43 باب کتابخانه عمومی با 14 هزار متر مربع زیر بنا در سطح استان فعالیت می کنند، تصریح کرد: عملیات اجرایی 10 کتابخانه دیگر نیز در دست اجرا بوده که با بهره برداری از آنها در حدود شش هزار و 500 متر مربع به فضای کتابخانه ای موجود در استان اضافه خواهد شد.

وی در ادامه سرانه فضای کتابخانه های اردبیل را با متوسط کشوری برابر عنوان کرد و ابراز داشت: سرانه فضای کتابخانه ها در کشور و نیز در استان اردبیل یک متر مربع به ازای هر 100 نفر جمعیت می باشد.

رئیس انجمن کتابخانه های عمومی استان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأثیر توسعه کتابخانه های عمومی در رشد و تعالی فرهنگی جامعه و شکوفایی نخبگان و فرهیختگان یاد آور شد: توسعه نرم افزاری و محتوایی کتابخانه ها نباید تحت تاثیر توسعه فیزیکی قرار گیرد.

وی با تاکید بر لزوم گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی در استان عنوان کرد: از هر گونه فعالیت و برنامه های فرهنگی که در راستای رشد سرانه مطالعه در استان مطرح شود حمایت و مساعدت خواهیم کرد.

نیکزاد عنوان کرد: از سال 84 تاکنون شهرداریهای استان از محل نیم درصد حق السهم کتابخانه های عمومی بیش از سه میلیارد ریال به کتابخانه های عمومی استان مساعدت کرده اند و این روند طبق قانون باید ادامه یابد.