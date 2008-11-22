۲ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۵۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

14پروژه تحقیقاتی در شرکت آبفای لرستان بررسی می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان از اجرایی شدن 14 پروژه تحقیقاتی در این شرکت خبر داد.

یرج دالوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: بررسی تاثیر پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر خرم آباد بر خاک و گونه های مختلف گیاهی زراعی، بررسی راهکارهای لازم جهت بهبود وضعیت آشغالگیرهای مکانیکی تصفیه خانه فاضلاب شهر خرم آباد، پایش کیفی منابع آب شرب در شهر خرم آباد، شناسایی و بررسی روشهای موثر در پیشگیری و جلوگیری از ایجاد انشعابات غیر مجاز و بررسی میزان رضایتمندی مشترکین و علل تاخیر و راهکارهای موثر وصول مطالبات از جمله عناوین پروژه های تحقیقاتی این شرکت در سالجاری محسوب می شوند.

وی یادآور شد: همچنین در سالجاری چهار کارگاه تخصصی، علمی و پژوهشی در قالب برنامه های تحقیقاتی شرکت آب و فاضلاب این استان برگزار خواهد شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان همچنین از انجام پنج عنوان پایان نامه دانشجویی تحصیلات تکمیلی در این شرکت خبر داد.

