  1. استانها
  2. مرکزی
۲ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۴۱

کاهش 22 درصدی سطح زیر کشت چغندرقند در شهرستان محلات

کاهش 22 درصدی سطح زیر کشت چغندرقند در شهرستان محلات

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی محلات گفت: با توجه به اینکه شهرستان محلات در عملکرد و عیار چغندرقند از شهرستانهای شاخص در کشور محسوب می شود اما سطح زیر کشت این محصول امسال نسبت به سال گذشته 22 درصد کاهش دارد.

علی صفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه میانگین تولید این محصول در هر هکتار 45 تن است، افزود: علت کاهش سطح زیر کشت این محصول خشکسالی، واردات شکر و عمل نکردن کارخانه قند به تعهدات خود است.

وی تصریح کرد: با این وجود شهرستان محلات هر ساله بالاترین سطح زیر کشت و تولید چغندرقند در سطح استان مرکزی را دارد.

صفری با بیان اینکه برداشت محصول چغندرقند در این شهرستان آغاز شده عنوان کرد: پیش بینی می شود که 19هزار تن محصول چغندرقند از سطح زیر کشت 350 هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان تا یک ماه دیگر برداشت شود.

وی اظهار داشت: پارسال 21 هزار تن چغندرقند از مزارع شهرستان محلات برداشت شده است.

کد مطلب 787497

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها