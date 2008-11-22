کاهش 22 درصدی سطح زیر کشت چغندرقند در شهرستان محلات

علی صفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه میانگین تولید این محصول در هر هکتار 45 تن است، افزود: علت کاهش سطح زیر کشت این محصول خشکسالی، واردات شکر و عمل نکردن کارخانه قند به تعهدات خود است.

وی تصریح کرد: با این وجود شهرستان محلات هر ساله بالاترین سطح زیر کشت و تولید چغندرقند در سطح استان مرکزی را دارد.

صفری با بیان اینکه برداشت محصول چغندرقند در این شهرستان آغاز شده عنوان کرد: پیش بینی می شود که 19هزار تن محصول چغندرقند از سطح زیر کشت 350 هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان تا یک ماه دیگر برداشت شود.

وی اظهار داشت: پارسال 21 هزار تن چغندرقند از مزارع شهرستان محلات برداشت شده است.