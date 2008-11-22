تدوین 200 برنامه درسی در وزارت علوم / تنظیم اصول 8 گانه تدوین برنامه درسی

به گزارش خبرنگار مهر، رجبعلی برزویی امروز در سمینار تدوین برنامه درسی، چارچوبها و شاخصها در دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه ضرورت تدوین برنامه های درسی از ابتدا مورد توجه وزارت علوم بوده است، گفت: با تشکیل کمیته راهبردی برنامه ریزی اصول 8 گانه برنامه ریزی درسی تدوین و تنظیم شد.

وی گفت: بر اساس اصول تدوین شده برنامه درسی باید در چارچوب ارزش ها، اهداف بلند مدت و راهبردهای کلان کشور تدوین شود و به عنوان مجموعه ای به هم پیوسته، متعادل به گونه ای طراحی شود که اجزاء آن از انسجام برخوردار باشد و اهداف برنامه را تحقق بخشد.

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی تدوین برنامه درسی بر اساس علم روز را یکی دیگر از اصول هشت گانه تدوین برنامه درسی عنوان کرد و گفت: محتوای اصلی هر برنامه باید حوزه علمی مشخصی را پوشش دهد که در قالب مجموعه دروس اصلی تشکیل دهنده آن برنامه نمود یابد.

وی داشتن انعطاف لازم در برنامه درسی، مبتنی بودن در اصول و روشهای علمی، داشتن زمینه شکوفایی استعدادها و پرداختن به جنبه های کاربردی دانش نظری را سایر اصول تدوین برنامه درسی عنوان کرد.

برزویی با بیان اینکه از مهر سال 84 تاکنون برنامه درسی 278 رشته گرایش به تصویب شورای برنامه ریزی وزارت علوم رسیده است گفت: از مهر 84 در مقطع دکتری 53، در ارشد 77 و در کارشناسی 25 برنامه درسی تدوین شده است.