سرانه فضای کتابخانه ای اردبیل به 2.5 متر مربع افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، یاسر محمد پور قبل از ظهر امروز در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان در محل استانداری اظهار داشت: این رقم با عملی شدن برنامه ریزیها و تحقق پروژه های در دست اجرا، پیش بینی می شود.

وی عنوان کرد: ساخت یک باب کتابخانه در شهرستانهای استان، تکمیل پروژه های در دست اجرا، توسعه فضای کتابخانه های موجود و افتتاح سه کتابخانه در مرکز استان از جمله این برنامه ها است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان عنوان کرد: در حال حاضر نیز با فعالیت 43 کتابخانه با 14 هزار متر مربع زیر بنا در سطح استان، سرانه فضای کتابخانه ای اردبیل با متوسط کشوری برابری می کند.

وی از دستیابی به شاخص یک کتابخانه به ازای هر 25 هزار نفر در استان اردبیل خبر داد و ابراز داشت: از این لحاظ استان اردبیل از شاخص کشوری که به ازای هر 41 هزار نفر یک کتابخانه وجود دارد، جلوتر است.

محمد پور در ادامه خواستار رفع مشکلات کتابخانه شماره سه شهرستان خلخال شد و تصریح کرد: برای مکانیزه کردن کتابخانه ها و راه اندازی کتابخانه های اینترنتی در استان برای سال آینده اختصاص اعتبارات مناسب ضروری است.

وی همچنین خواستار تخصیص صد در صدی و به موقع نیم درصد حق السهم کتابخانه های عمومی از محل درآمد های کلی شهرداریهای شهرستانهای استان در راستای گسترش کتابخانه ها و فرهنگ کتابخوانی در اردبیل شد.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود نقش دستگاه های فرهنگی و به ویژه سازمان آموزش و پرورش و مدارس را در رشد سرانه مطالعه استان انکار ناپذیر عنوان کرد و متذکر شد: در جهت توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی باید از هر گونه موازی کاری و فرصت سوزی پرهیز شود.

محمد پور در پایان از برگزاری جشن بزرگ کتاب استان در 12 آذر ماه جاری در اردبیل خبر داد و تصریح کرد: در این جشن ویژه از فعالان عرصه کتاب، مقاله نویسان و نیز برگزیدگان سال استان تجلیل به عمل خواهد آمد.