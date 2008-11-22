مجید جوزانی در این باره به خبرنگار مهر گفت: قرار است تا پایان آذرماه موسسه توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران دو تماشاخانه ایرانشهر را به ما تحویل بدهد و ما در حال تدارک برنامه‌های لازم برای وضعیت اجرا در این دو سالن هستیم.

وی ادامه داد: زمانی که هر دو سالن تحویل داده و ظرفیت و شکل صحنه آنها مشخص شود با هماهنگی آقای مجید سرسنگی قائم‌مقام سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران وضعیت اجرا در تماشاخانه‌های ایرانشهر را مشخص خواهیم کرد.

جوزانی با اشاره به فعالیت تماشاخانه‌های ایرانشهر در دی‌ماه درباره تعداد اجراهای این دو سالن گفت: به طور حتم دو نمایش در هر ماه در سالن‌ها به صحنه می‌رود و تا حد امکان سعی می‌کنیم از دواجرایی شدن بپرهیزیم. دو اجرا در یک سالن گروهها را با مشکل مواجه می‌کند.