واگذاری صدور اسناد مالکیت شهرهای زیر 25 هزار نفر به بنیاد مسکن

علی رضا تابش در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: این طرح فعلا به بنیاد مسکن ابلاغ شده و در آینده نزدیک به اجرا در می آید و در حال حاضر بنیاد مسکن با پرداخت تسهیلات برای شهرهای زیر12 هزار نفر سند مالکیت صادر می کند.

وی در خصوص فعالیتهای بنیاد مسکن کشور تصریح کرد: با برنامه ریزیهای انجام گرفته در سال گذشته و با همکاری خیران مسکن ساز و پشتیبانی حساب 100 امام حدود 10 هزار واحد مسکونی با اعتباری بالغ بر 100 میلیارد ریال احداث شده است.

تابش ادامه داد: با حمایت از خیران مسکن ساز یک هزار و 250 واحد مسکونی در دست احداث و مطالعات اولیه برای احداث 800 واحد دیگر نیز انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری هفت هزار واحد مسکن روستایی در کردستان احداث می شود که نسبت به سال گذشته از پیشرفت بسیار خوبی برخودار بوده است.

رئیس بنیاد مسکن کشور بیان داشت: طرح هادی در 9 هزار روستای سطح کشور اجرا شده است که سهمیه امسال با اجرای طرح های جدید و نیمه تمام در دو هزار و 500 روستا ی کشور انجام می گیرد.

وی عنوان کرد: طرح هادی مسکن روستایی در 256 روستای کردستان اجرا شده و در حال حاضر در 930 روستای دیگر استان در مراحل اولیه قرار دارد.

وی در پایان گفت: در حال حاضر برای یک میلیون واحد مسکن روستایی سند صادر شده است که تا پایان برنامه پنج ساله چهارم نیمی از واحدهای مسکونی روستایی سند دار می شوند.