  1. استانها
  2. کردستان
۲ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۰۹

تابش خبر داد:

واگذاری صدور اسناد مالکیت شهرهای زیر 25 هزار نفر به بنیاد مسکن

واگذاری صدور اسناد مالکیت شهرهای زیر 25 هزار نفر به بنیاد مسکن

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس بنیاد مسکن کشور از واگذاری امور صدور اسناد مالکیت شهرهای زیر 25 هزار نفر به بنیاد مسکن خبر داد.

علی رضا تابش در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: این طرح فعلا به بنیاد مسکن ابلاغ شده و در آینده نزدیک به اجرا در می آید و در حال حاضر بنیاد مسکن با پرداخت تسهیلات برای شهرهای زیر12 هزار نفر سند مالکیت صادر می کند.

وی در خصوص فعالیتهای بنیاد مسکن کشور تصریح کرد: با برنامه ریزیهای انجام گرفته در سال گذشته و با همکاری خیران مسکن ساز و پشتیبانی حساب 100 امام حدود 10 هزار واحد مسکونی با اعتباری بالغ بر 100 میلیارد ریال احداث شده است.

تابش ادامه داد: با حمایت از خیران مسکن ساز یک هزار و 250 واحد مسکونی در دست احداث و مطالعات اولیه برای احداث 800 واحد دیگر نیز انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری هفت هزار واحد مسکن روستایی در کردستان احداث می شود که نسبت به سال گذشته از پیشرفت بسیار خوبی برخودار بوده است.

رئیس بنیاد مسکن کشور بیان داشت: طرح هادی در 9 هزار روستای سطح کشور اجرا شده است که سهمیه امسال با اجرای طرح های جدید و نیمه تمام در دو هزار و 500 روستا ی کشور انجام می گیرد.

وی عنوان کرد: طرح هادی مسکن روستایی در 256 روستای کردستان اجرا شده و در حال حاضر در 930 روستای دیگر استان در مراحل اولیه قرار دارد.

وی در پایان گفت: در حال حاضر برای یک میلیون واحد مسکن روستایی سند صادر شده است که تا پایان برنامه پنج ساله چهارم نیمی از واحدهای مسکونی روستایی سند دار می شوند.

کد مطلب 787509

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها