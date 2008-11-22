احداث و بهره برداری از 30 پروژه در دادگستری استان مرکزی

محسن خطیب آراء در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه این پروژه ها در 22 بهمن سال جاری به بهره برداری می رسد افزود: احداث پنج هزار و 950 متر مربع فضای اداری شوراهای حل اختلاف، احداث دادگاههای بخش خنداب و کمره به مساحت 1000 متر مربع و بهره برداری از ساختمان جدید دادگستری شهرستان محلات با زیربنای دو هزار و 500 متر مربع از جمله پروژه های در دست ساخت است.

وی همچنین از احداث منازل مسکونی در فضایی به وسعت چهار هزار و 590 متر مربع در بیشتر شهرستانهای استان خبر داد و گفت: فضای اداری در حال ساخت دادگستری 14 هزار و 140 متر مربع است.

وی با اشاره به پروژه های مطالعاتی دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: مطالعه طرحهای احداث مجتمع قضایی شماره 3 دادگستری اراک به مساحت پنج هزار متر مربع و دادگستریهای کمیجان و دلیجان هر کدام به مساحت دو هزار متر مربع در آینده شروع می شود.

خطیب آراء در بخش دیگری از گفتگوی خود با اشاره به توجه ویژه به همکاران اداری و قضایی در بخش رفاهی اظهار داشت: با مساعدت حضرت آیت اله شاهرودی ورزشگاه اختصاصی دادگستری استان مرکزی در صورت تامین زمین آن احداث خواهد شد.

وی با بیان اینکه کلینیک دندانپزشکی در دادگستری استان مرکزی راه اندازی می شود گفت: ایجاد بیمه تکمیلی درمانی برای همکاران قضایی، اداری و راه اندازی صندوق قرض الحسنه امام حسن مجتبی با 300 نفر عضو از جمله اقدامات صورت گرفته در حوزه معاونت اداری مالی دادگستری استان مرکزی است.

خطیب آراء در خصوص مشکل کمبود نیروی انسانی در دادگستری خاطر نشان کرد: بخش اعظمی از کادر اداری ما در سال 1388 تکمیل و با موافقت مسئولین محترم در قوه قضائیه با بکارگیری حدود 70 نفر در سال آینده بخشی از مشکلات پرسنل مرتفع خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی در جهت ارتقاء سطح علمی و کاربردی پرسنل اداری در سال جاری تصریح کرد: احداث و بهره برداری از سالن اجتماعات دادگستری شهرستانهای آشتیان و خمین، ترمیم و بازسازی محیطهای اداری دادگستریهای استان از جمله اقدامات صورت گرفته در سال گذشته است.