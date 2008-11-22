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۲ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۲۱

شهردار ارومیه:

لایحه خدمات رسانی به ساخت و سازها با کاربری غیر مسکونی به شورا تقدیم شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: شهردار ارومیه گفت: لایحه جامع مجموع مشکلات مناطق مختلف شهرداری در شورا تصویب و برای اجرا به شهرداری های مناطق ابلاغ شده است.

ابراهیم بازیان در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: طبق این لایحه هر گونه خدمات رسانی شهری تنها در داخل محدوده شهر امکان پذیر می باشد و استعلام خدماتی نیز منوط به ماده 100 نیست.

وی ادامه داد: طبق این لایحه در طول یک هفته جواب استعلامات مورد نیاز شرکت گاز برای واگذاری انشعابات به مردم ارائه خواهد شد.

شهردار ارومیه در ادامه خاطر نشان کرد: شهرداری هیچ مسئولیتی در قبال ساخت و سازهای خارج از محدوده شهر ندارد و لایحه نحوه خدمات رسانی به ساخت و سازهایی که در داخل محدوده شهر انجام شده، ولی کاربری غیر مسکونی ندارد برای تصویب به شورای شهر ارسال شده است.

بازیان با اشاره به شناسایی  22 سکونتگاه غیر رسمی در ارومیه تصریح کرد: با توجه به تصویب این مناطق شهرداری در چارچوب قانون به آنها خدمات رسانی می کند.

هم اکنون اعطای انشعاب گاز به املاک قولنامه ای داخل محدوده قانونی شهر ارومیه با مشکل جدی مواجه شده است.

کد مطلب 787516

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