تصویربرداری "سرگیجه" در تهران شروع شد

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم در لوکیشن پاسداران ادامه دارد و تمام سکانسهای "سرگیجه" در تهران ضبط میشود. تعدادی از سکانسهای این فیلم جادهای است که در جادههای همدان تصویربرداری خواهد شد.
سیما تیرانداز، محمد حاتمی، بیژن امکانیان، بهناز توکلی، نعیمه نظامدوست و منصور میرزابابایی در این فیلم مقابل دوربین میروند. فیلمنامه "سرگیجه" را نیوشا صدر در فضایی معمایی حادثهای نوشته و پیشبینی میشود ضبط آن یکماه دیگر به پایان برسد.
سایر عوامل پروژه عبارتند از تصویربردار: هاشم گرامی، صدابردار: آرش برومند، طراح گریم: نوید فرحمرزی، طراح صحنه و لباس: ایرج ملکی، مدیر تولید: حامد بختیاری، منشی صحنه: سیمین آزادی، عکاس: سمیه جعفری و برنامهریز: فاطمه زیوری.
نظر شما