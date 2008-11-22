همایش بزرگداشت امام رضا (ع) در آنکارا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش که با حضور جمعی از علما، دانشگاهیان و پیروان مذاهب شیعه و سنی و به ریاست "نامیک کمال زیبک"رئیس هیئت امنای بنیاد خواجه احمد یسوی و وزیر اسبق فرهنگ و جهانگردی ترکیه برگزارشد، "حمدی مرت" معاون اسبق سازمان دیانت با اشاره به حدیث نبوی سفینه (مثل اهل بیتی کمثل سفینه النوح ...) جایگاه اهل بیت و دوستی خاندان پیامبر نزد مسلمانان را بیان کرد.

شیخ"صلاح الدین اوزگوندوز" از علمای شیعه استانبول با تبریک سالروز ولادت با سعادت امام رضا (ع) و فرازهایی از تاریخ زندگی آن حضرت، به برخی از حوادث دوران زندگی ایشان اشاره کرد و هجرت این امام همام به خراسان را باعث نورانی شدن این منطقه به نور ولایت دانست.

این عالم شیعی با اشاره به اینکه خراسان در زبان فارسی به معنای سرزمین خور و خورشید است، افزود: با آمدن ایشان به این خطه، خراسان خورشید ولایت شد.



"اوزگوندوز" همچنین با اشاره به محبوبیت بی نظیر این امام همام در نزد مردم خراسان، استقبال پرشور مردم خراسان از ایشان را نشانه علاقه وافر مردم آن خطه به امام دانست.

وی وجه مشترک همه مسلمانان را دوستی و محبت به اهل بیت عنوان کرد و افزود : ما باید بدون توجه به مذهب خاص در جهت فرامین قرآن گام برداریم و در زیر چتر اهل بیت وحدت داشته باشیم.

" اوزگوندوز"تاکید کرد: الحمد لله همه مسلمانان ترکیه اهل بیت را دوست دارند و هیچ کس نام یزید و معاویه را برای فرزند خود برنگزیده است و این نشاندهنده جایگاه اهل بیت در نزد مسلمانان ترکیه است.

دکتر"الیاس اوزوم"معاون امور دینی سازمان دیانت به برخی از وقایع تاریخ اسلام از جمله حوادث بعد از پیامبر گرامی اسلام همچون فتوحات مسلمانان در مصر، ایران، فلسطین و برخی دیگر از سرزمین های همجوار اشاره کرد.

وی در ادامه گفت: آنچه که برای ما مهم است ابعاد شخصیت علی ابن موسی الرضا است. زیرا او از همان کودکی دارای نبوغ علمی عجیبی بود و بنابه روایات تاریخی می توانست پاسخ بسیاری از سوالات سخت را بدهد. در مجالس و محافل علمی با برزرگان شرکت می کرد و دارای اخلاق و رفتار نیکو و پسندیده ای بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به محبوبیت اهل بیت در نزد همه مسلمانان اظهار داشت : مفهوم اهل بیت مشترک بین تمامی مسلمانان است و همه مسلمانان باید اهل بیت را دوست داشته باشند. دوستی با اهل بیت نباید در انحصار گروه یا مذهب خاصی باشد.

معاون امور دینی سازمان دیانت در پایان سخنان خود با اشاره به وجود منابع کاملا متضاد و گاهی مبالغه آمیز در باره امام رضا، گفت : کتب و آثار زیادی به زبانهای ترکی، عربی، فارسی و اردو از سوی سنی ها و شیعه ها درباره علی بن موسی الرضا نوشته شده است که وجه مشترک همه آنها اذعان به اهل بیت بودن او دوستی اهل بیت است.

وی با تاکید بر این نکته که تفاوتها می تواند وجود داشته باشد، گفت: ما باید به مشترکات متوسل شویم و حدت و یکپارچگی خود را حفظ کنیم.

"کمال زیبک"گفت: تا جایی که من به خاطر دارم چنین مراسمی در ترکیه برگزار نشده بود و این اولین بار است که مراسمی به یادبود امام رضا در این کشور برگزار می شود.

وی افزود: مسمانان صرف نظر از گرایشهای مذهبی آنان در کتابهای خود به برخی احادیث برخورد می‌کنند که به اتفاق بر آن صحه می‌گذارند.

"کمال زیبک" با اشاره به این که ائمه معصوم در زمان حیات خویش رئیس خاندان پیامبر و اهل بیت و از خلفای واقعی خداوند و پیامبر بودند،افزود : چندی پیش مقاله‌ای در خصوص جایگاه معاویه و حضرت علی نوشته بودم و در آن اشاره کرده‌ام که معاویه در برابر خلیفه برحق عصیان کرد و عاصی بود.

رئیس هیئت مدیره بنیاد احمد یسوی در تشریح مقام اهل بیت با اشاره به نزول سوره کوثر در شأن فاطمه (س) گفت : این سوره در جواب مشرکانی نازل شد که پیامبر را ابتر می خواندند. در این سوره خداوند به پیامبر می فرماید که ما کوثر را به تو دادیم. منظور از کوثر فاطمه است نه حوض کوثر.

در پایان این مراسم جایزه ویژه ای از سوی فرهاد پالیزدار رایزن فرهنگی کشورمان در آنکارا به"ابوذر اوزکان" نفر برگزیده مسابقه خطاطی امام رضا (ع) که از سوی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران برگزار شده بود،اهدا شد.



