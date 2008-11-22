یک زن پاکستانی خادم نمونه فرهنگ رضوی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، زهرا سروآزاد صبح امروز در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: انتخاب یک زن خارجی مسلمان از کشور پاکستان به عنوان خادم نمونه فرهنگ رضوی و دریافت لوح تقدیر و نشان ویژه از دست ریاست محترم جمهور، نشان دهنده عمق نفوذ معارف اهل بیت (س) به ویژه حضرت رضا(ع) در جهان اسلام به ویژه کشورهای همسایه است.

وی تصریح کرد: حضور سه زن اندیشمند از میان 36 میهمان خارجی ششمین جشنواره و انتخاب و معرفی خانم دکتر عاصمه ممدوت از کشور پاکستان که سالیان سال عمر بابرکت خویش را وقف خدمت به ترویج و نشر معارف اهل بیت(س) در خارج از کشور نموده، مصداق بارز و گواهی آشکار بر پویایی دین مبین اسلام و فراهم کننده زمینه نقش آفرینی زنان پا به پای مردان در تمامی عرصه های حیات دینی و اجتماعی بشر امروزی است.

سرپرست دبیرخانه دائمی جشنواره فرهنگی هنری امام رضا(ع) تبلیغات دروغین رسانه های استکباری مبنی بر ممانعت دین از پیشرفت و فعالیت زن معاصر را، حربه ای نخ نما شده خواند و افزود: همین که سه استاد دانشگاه زن از برجسته ترین شخصیتهای فرهنگی، دانشگاهی و اجتماعی کشورهای پاکستان، زامبیا و هند و در واقع سه صاحب اثر و برگزیده از جشنواره امام رضا(ع)، برای گسترش معارف اهل بیت(س) تلاش فراوانی نموده و منشأ خدمات ارزشمندی در کشور خود شده اند، خط بطلانی بر این ادعای واهی است.

وی پاسخگویی به عطش فراوان ارادتمندان خدمت به آستان مقدس اهل بیت(س) بویژه حضرت رضا(ع) در خارج از مرزهای میهن اسلامی را یک ضرورت حتمی خواند و گفت: انسان وقتی پای صحبتهای میهمانان خارجی این جشنواره که همگی از شخصیتهای برجسته مذهبی، علمی، فرهنگی، ادبی و هنری کشور متبوع خود هستند می نشیند و کمبودها و محدودیتها را می شنود، به ضرورت توجه بیش از پیش مسئولان امر و اصحاب فرهیخته فرهنگ و هنر کشور به تأمین نیازهای روزافزون آنان پی می برد.

سرپرست دبیرخانه دائمی جشنواره فرهنگی هنری امام رضا(ع) هر زائر خارجی حضرت را سفیران و پیام آوران فرهنگ رضوی به اقصی نقاط عالم دانست و افزود: بر این باوریم که این جشنواره عظیم فرهنگی، هنری و ولایی، ظرفیت و پتانسیل آن را دارد که معارف اهل بیت عصمت و طهارت(س) به ویژه تعالیم نورانی و سراسر حکمت و هدایت حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) را از منظر فرهنگ و هنر به جهان اسلام منتقل کند و پرداختن به این مهم، یکی از رسالتهای مهم و خطوط اصلی حرکت آینده این جشنواره هست که توسط شورای سیاستگذاری و وزیر فرهیخته فرهنگ و ارشاد اسلامی ترسیم شده و توسط دبیر پرتلاش جشنواره و این دبیرخانه انشاءالله پیگیری خواهد شد.

خانم دکتر عاصمه ممدوت، نماینده مردم ایالت پنجاب در پارلمان این کشور است و علاوه بر انجام پژوهش های علمی در حوزه دین، جزو فعالان، متولیان و خادمان زیارتگاه بزرگ مسلمانان و شیعیان در لاهور است، این زیارتگاه به نام «بی بی پاکدامنان» شهرت داشته و به استناد تواریخ شهیر همچون تاریخ مسعودی، مدفن «بی بی سیده رقیه بنت علی(ع) » (دختر حضرت علی ع و خواهر حضرت عباس ع) است.

از جمله اهداف سفر این فعال مذهبی، علاوه بر معرفی و تقدیر در مراسم اختتامیه ششمین جشنواره فرهنگی هنری امام رضا(ع)، بهره مندی از ارشادات مراجع عظام تقلید مشهد و قم و نیز سخنان ریاست محترم جمهور همچنین دیدار و گفتگو با مقامات مراکز مرتبط کشور از جمله آستان قدس رضوی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و ... بوده است.