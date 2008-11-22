ساخت سد گاران نیازمند 620 میلیارد ریال اعتبار است

عبدالله مشیر پناهی در گفتکو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در سال گذشته برای ساخت این سد 256 میلیارد ریال هزینه شده است و تا کنون 57 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی ادامه داد: هدف از احداث این سد مهار رودخانه گاران و تامین آب برای آبیاری 10 هزار و 450 هکتار اراضی کشاورزی در شهرستان مریوان و قزلچه سو به میزان 80 میلیون و 500 هزار متر مکعب است.

مشیر پناهی تصریح کرد: تا مین آب شرب و صنعتی شهرستان مریوان به میزان بیست میلیون متر مکعب از دیگر اهداف ساخت سد گاران است.

وی در خصوص مشخصات کلی این سد بیان داشت: سد گاران در 20 کیلومتری مریوان و مشخصات کلی آن شامل بخش سنگ ریزه ای با هسته رسی به ارتفاع62متر و طول تاج آن 504 متر است.

مدیر عامل آب منطقه ای استان کردستان خاطر نشان کرد: انحراف آب این سد به صورت یک رشته تونل به طول249 متر با مقطع دایره و با 5 متر قطر نهایی و ظرفیت آن 230 متر مکعب در ثانیه است.

وی اظهار داشت: طرح مطالعات بر روی منابع آب و خاک منطقه از سال 46 آغاز شد و سپس مطالعات این سد تداوم یافت و در اواخر سال 80 مطالعات مرحله دوم سد مخزنی گاران آغاز شد.

مشیر پناهی عنوان کرد: همچنین در سال 81 حفاری تونل انحراف آب شروع و در اوایل سال 83 به پایان رسید و قرار داد مراحل ساخت آن تا پایانت سال 88 تمدید شده است.