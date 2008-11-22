محمد میرکیانی درباره برنامههای جدید گروه کودک و نوجوان شبکه دو به خبرنگار مهر گفت: تغییرات برنامههای این گروه از 22 آذرماه روز جهانی کودک و تلویزیون شروع و بر این اساس "عصر بخیر بچهها" از تولیدی بودن خارج و زنده میشود. این برنامه ساعت 15 به مدت 150 دقیقه روی آنتن شبکه دو میرود.
وی در افزود: پخش برخی انیمیشنها را هم از روز جهانی کودک و تلویزیون آغاز میکنیم. مجریان جدید گروه کودک شبکه دو در همین روز معرفی میشوند. همچنین یک برنامه صبحگاهی نیم ساعتی از ساعت شش و نیم صبح پخش و برنامه شبانه "شب بخیر بچهها" هم از شب یلدا آغاز میشود.
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