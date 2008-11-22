ایران و ترکیه در مواجهه با مدرنیته مسائل مشترکی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حدادعادل رئیس فرهنگستان زبان وادب فارسی که برای دریافت جایزه اهدایی از سوی ارسیکا و شرکت در همایش بغداد به ترکیه سفرکرده بود، با کانال دولتی 2 ترکیه مصاحبه کرد.

وی در این مصاحبه که سه شنبه هفته گذشته از شبکه 2 تلویزیون ترکیه پخش شد،گفت: ایران و ترکیه دارای مشترکات بسیاری هستند .این دو کشور در زمینه های سیاسی و اقتصادی روابط بسیار خوبی دارند. درست است که در زمانهایی بین دو کشور جنگهایی رخ دارده است اما خوشبختانه 400سال است مرزهای دو کشور مرز صلح و دوستی است. این امر نشان می‌دهد که مردم دو کشور یکدیگر را دوست دارند.

حداد عادل افزود: اگر به سابقه روابط دو کشور مراجعه کنیم باید به مهاجرت مولانا به قونیه اشاره کنیم که همراه وی عده زیادی نیز به قونیه آمدند. اینکه مولانا به زبان فارسی شعر سروده است،نشاندهنده علاقه و آگاهی مردم قونیه به زبان فارسی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در دروان حکومت عثمانی نیز شاهان عثمانی به زبان فارسی سروده‌هایی دارند به طوری که سلطان سلیم به فارسی و شاه اسماعیل به ترکی شعر سروده‌اند.

رییس سابق مجلس با اشاره به اینکه " باب عالی "در استانبول فارسی است و " عالی قاپو"در دربار ایران ترکی است، افزود: در 200سال اخیر دو کشور ایران و ترکیه سرنوشت مشترکی داشته اند. هردو درمقابل مدنیت غرب قرارگرفتند و یک فصل مشترک روابط دو کشور به همین مسئله تاریخ تجدد و کشور مربوط می‌شود.

رئیس فرهنگستان زبان وادب فارسی تصریح کرد:خوشبختانه روابط فرهنگی و سیاسی دو کشور بسیار خوب است. مبادلات اقتصادی دو کشور بالغ بر 11 میلیارد دلار است. به طوری که ترکیه شریک اول تجارت خارجی ایران است.اکنون ما وظیفه داریم که روابط فرهنگی دو کشور را نیز متناسب با روابط اقتصادی توسعه دهیم.

حداد عادل به وجود بیش از 10 هزار نسخه خطی فارسی در کتابخانه سلیمانیه اشاره و تأکید کرد: این نشان دهنده سطح روابط فرهنگی دو کشور است و نشان می‌دهد که چقدر ذخیره‌ها و گنجینه‌های ارزشمندی در دو کشور موجود است و مانند معدنهایی هستند که هنوز استخراج نشده‌اند.

وی در پاسخ به این سئوال که امسال پنجاهمین سال امضای موافقتنامه فرهنگی دو کشور است و روابط فرهنگی دو کشور در این مدت چگونه است،گفت: همین که نیم قرن از قرارداد فرهنگی دو کشور می‌گذرد نشان دهنده غنا وعلائق فرهنگی دو کشور است. شاید در دو کشور ایران و ترکیه کمتر قرارداد فرهنگی پیدا شود که بیش از 50 سال سابقه داشته باشند. دراین پنجاه سال دو کشور در زمینه‌های مختلفی همکاری کردند. زمینه تحصیل برای دانشجویان دو کشور وجود داشت.همانطور که می‌دانید بسیاری از استادان زبان فارسی در دانشگاههای ایران تحصیل کردند. ما نیز در ایران از آثار استادان ترک از جمله مرحوم "گلپینارلی"، مرحوم"احمد آتش"، مرحوم دکتر"تحسین یازیجی"، مرحوم دکتر "نافز اوزلو" و... استفاده زیادی بردیم. در دانشگاه علامه طباطبایی رشته زبان ترکی وجود دارد و دانشگاه حاجت تپه نیز رشته ایرانشناسی ایجاد خواهد شد. دو کشور در زمینه آموزش عالی روابط بسیار خوبی داشتند.5دوره با بنیاد تاریخ ترک همایش مشترک داشتیم. بین دانشگاه مشهد وغازی و نیز دانشگاه تهران و دانشگاههای ترکیه قرارداد فرهنگی منعقد شد. در زمینه تبادل نسخه‌های خطی نیز قرارداد فرهنگی داریم.اخیراً صدا وسیمای دو کشور قرار مشترک همکاری امضا کردند. در میان کتابخانه‌های ملی دو کشور نیز تبادل همکاری وجود دارد. دربیشتر نمایشگاهها و جشنواره‌ها نمایندگان دو کشور حضور دارند. یکی دیگر از زمینه‌های مشترک دو کشور گردشگری است. هم‌اکنون تعدا زیادی از گردشگران دو کشور از شهرهای یکدیگر دیدن می کنند.سال گذشته دو کشور همکاری خوبی به مناسبت سال مولانا که به پیشنهاد افغانستان از سوی یونسکو اعلام شده بود، داشتند. ما فیلمهای ترکیه ای را می‌بینیم و لذت می‌بریم و مردم ترکیه نیز همینطور از فیلمهای ایرانی بهره می‌برند.اخیراًٌ در سفر آقای احمدی نژاد به ترکیه سال 2009 سال توسعه هرچه بیشتر روابط دو کشور اعلام شد. ما باید خود را آماده کنیم که یک جهش خوبی در زمینه توسعه روابط فرهنگی داشته باشیم. ما آمادگی داریم که به استادان و دانشجویان زبان فارسی کمک کنیم. به هرحال ما دو کشور برادر هستیم و هیچ قدرتی نمی‌تواند این واقعیت را نادیده بگیرد.

رییس سابق مجلس در خصوص دریافت جایزه از ارسیکا گفت: ازاینکه خالد ارن رئیس ارسیکا و پروفسور اکمل الدین احسان اوغلو از من دعوت کرده و به خاطر تحقیقات اسلامی جایزه دادند تشکر می‌کنم. من در زمینه این جایزه نه تنها برای خود بلکه برای ملت ایران احساس افتخار می‌کنم.

حداد عادل در مورد اجرای طرحهایی درسال 2009 گفت: این طرحها درزمینه‌های گسترش زبان فارسی،همکاریهای رادیو و تلویزیونی و همکاریهای گردشگری و سینماو فیلم خواهند بود.

وی درپایان با ابراز امیدواری در زمینه توسعه هرچه بیشتر روابط مجالس دو کشور اظهار داشت:همانطور که خانه‌های شما با گازهای ایران گرم می‌شود، دلهای مردم ایران نیز از محبت و دوستی و علاقه مردم شما گرما می‌گیرد.



