کنگره سراسری شعر "سیمرغ" در بروجرد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، در این فراخوان آمده است: در آستانه سی امین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان و انجمن ادبی مهرداد اوستا مرغ خیال شعرای گرانقدر کشور را به میهمانی بهار انقلاب می خواند و به شوق زمزمه ی دل نوازترین سروده ها برگزار می کند.

دی ادامه این فراخوان تصریح شده است: این کنگره با موضوعات امام (ره) و انقلاب، انقلاب و ولایت، انقلاب و ایثار، انقلاب و شهادت، انقلاب و سرافرازی، انقلاب و تبلور آن در جامعه جهانی اسلام، از انقلاب حسینی (ع) تا انقلاب خمینی(ره)، پابه پای شقایق های انقلاب و قالب آثار به صورت آزاد خواهد بود.

در این فراخوان با تاکید بر اینکه شعرای سراسر کشور می توانند حداکثر سه نمونه از آثار خود را تا تاریخ پانزدهم دی ماه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند، آمده است: علاقمندان به شرکت در این کنگره سراسری می توانند برای آگاهی از اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 3538004-0662 تماس حاصل کنند.

متقاضیان شرکت در کنگره سراسری شعر "سیمرغ" می توانند آثار خود را به آدرس لرستان- شهرستان بروجرد- بلوار اوستا- مجتمع فرهنگی هنری دکتر زرین کوب - دبیرخانه کنگره سراسری شعر سیمرغ ارسال کنند.