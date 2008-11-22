  1. استانها
  2. لرستان
۲ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۵۵

کنگره سراسری شعر "سیمرغ" در بروجرد برگزار می شود

کنگره سراسری شعر "سیمرغ" در بروجرد برگزار می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد با انتشار فراخوانی همه شاعران سراسر کشور را برای حضور در کنگره سراسری شعر "سیمرغ" دعوت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، در این فراخوان آمده است: در آستانه سی امین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان و انجمن ادبی مهرداد اوستا مرغ خیال شعرای گرانقدر کشور را به میهمانی بهار انقلاب می خواند و به شوق زمزمه ی دل نوازترین سروده ها برگزار می کند.

دی ادامه این فراخوان تصریح شده است: این کنگره با موضوعات امام (ره) و انقلاب، انقلاب و ولایت، انقلاب و ایثار، انقلاب و شهادت، انقلاب و سرافرازی، انقلاب و تبلور آن در جامعه جهانی اسلام، از انقلاب حسینی (ع) تا انقلاب خمینی(ره)، پابه پای شقایق های انقلاب و قالب آثار به صورت آزاد خواهد بود.

در این فراخوان با تاکید بر اینکه شعرای سراسر کشور می توانند حداکثر سه نمونه از آثار خود را تا تاریخ پانزدهم دی ماه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند، آمده است: علاقمندان به شرکت در این کنگره سراسری می توانند برای آگاهی از اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 3538004-0662 تماس حاصل کنند.

متقاضیان شرکت در کنگره سراسری شعر "سیمرغ" می توانند آثار خود را به آدرس لرستان- شهرستان بروجرد- بلوار اوستا- مجتمع فرهنگی هنری دکتر زرین کوب - دبیرخانه کنگره سراسری شعر سیمرغ ارسال کنند.

کد مطلب 787549

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها