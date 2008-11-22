دعوت شش تیرانداز به اردوی تیم ملی/ اعزام کمانداران زن به میانمار

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین رکوردگیری تیم ملی کامپوند بانوان ایران پنجشنبه هفته گذشته در مجموعه ورزشی طرشت تهران برگزار شد که در نهایت کمیته فنی فدراسیون تیراندازی با کمان امروز( شنبه) اسامی شش ورزشکار را برای دعوت به تیم ملی اعلام کرد.

این رکوردگیری برای اولین بار با حضور 20 ورزشکار برتر از استانهای آذربایجان شرقی و غربی، زنجام، خراسان رضوی، قزوین، فارس، هرمزگان و تهران و در مسافت 70 متر برگزار شد که طی آن کماندارانی که امتیاز بالای 650 را داشتند برای ارزیابی نهایی به کمیته فنی فدراسیون معرفی شدند.

در پایان این رقابتها سپیده شعبانی از قزوین، لیلا سخایی از آذربایجان شرقی، زهرا دهقان از فارس، انسیه حاجی انزهایی از تهران، سیده ویدا حلیمیان از خراسان رضوی و محبوبه شهریاری از تهران برای حضور در اردوی تیم ملی کامپوند بانوان دعوت شدند.

در این رکورد گیری تمامی اعضاء تیم ملی کامپوند بانوان حضور داشتند که در نهایت با پیوستن سپیده شعبانی، زهرا سخایی و زهرا دهقان ترکیب اردونشینان این تیم تغییر کرد.

مرحله جدید اردوی تیم ملی کامپوند بانوان ایران به مربیگری سکینه قاسم پور از نهم آذرماه در مجموعه ورزشی شهدای طرشت برپا خواهد شد.

از بین نفرات حاضر در اردوهای تیم ملی کامپوند بانوان کشورمان سه ورزشکار بعد از دو مرحله رکوردگیری برای اعزام به اولین دوره مسابقات آزاد تیراندازی با کمان اسلحه کامپوند آسیا انتخاب خواهند شد. تیم تیروکمان بانوان ایران در اسلحه کامپوند 19 آذر ماه راهی میانمار می شود.