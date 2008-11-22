تهرانی انتخاب کارگردان برای نقش اصلی "مسافری از رم"

رحمان رضایی درباره فیلم تازه خود به خبرنگار مهر گفت: نماینده پروژه "مسافری از رم" در سفری به رم با بازیگران ایتالیایی مذاکره کرده و تا آخر هفته در این مورد به قطعیت میرسیم که میتوانیم از بازیگران ایتالیایی استفاده کنیم یا نه. اگر شرایط حضور این بازیگران فراهم نشود، یک زن و مرد ایتالیایی بدون سابقه بازیگری این نقشها را بازی میکنند.
کارگردان فیلمهای "اتانازی" و "دختران انتظار" گفت: با چند بازیگر برای بازی در نقشهای دیگر فیلم صحبتهایی داشتهایم. هدیه تهرانی اولین انتخاب من برای نقش اصلی است. مذاکرههایی با این بازیگر داشتهایم و امیدوارم بتوانیم نظر مثبت او را جلب کنیم. امیر جعفری هم بازیگری است که مذاکرهها با او شروع شده و احتمال حضورش در این فیلم وجود دارد.
رضایی ترجیح میدهد ابتدا فهرست بازیگران کامل شود و بعد عوامل پشت دوربین را انتخاب کند. فیلمنامه "مسافری از رم" را افسر شایان نوشته و داستان درباره یک باستانشناس سرشناس است که پس از 30 سال به ایران برمیگردد. پیشتولید فیلم از مدتی پیش شروع شده و با قطعی شدن عوامل، "مسافری از رم" کلید میخورد.
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