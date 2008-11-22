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۲ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۴۵

تهرانی انتخاب کارگردان برای نقش اصلی "مسافری از رم"

تهرانی انتخاب کارگردان برای نقش اصلی "مسافری از رم"

رحمان رضایی از هدیه تهرانی به عنوان گزینه اول خود برای بازی در فیلم سینمایی "مسافری از رم" نام برد.

رحمان رضایی درباره فیلم تازه خود به خبرنگار مهر گفت: نماینده پروژه "مسافری از رم" در سفری به رم با بازیگران ایتالیایی مذاکره کرده و تا آخر هفته در این مورد به قطعیت می‌رسیم که می‌توانیم از بازیگران ایتالیایی استفاده کنیم یا نه. اگر شرایط حضور این بازیگران فراهم نشود، یک زن و مرد ایتالیایی بدون سابقه بازیگری این نقش‌ها را بازی می‌کنند.

کارگردان فیلم‌های "اتانازی" و "دختران انتظار" گفت: با چند بازیگر برای بازی در نقش‌های دیگر فیلم صحبت‌هایی داشته‌ایم. هدیه تهرانی اولین انتخاب من برای نقش اصلی است. مذاکره‌هایی با این بازیگر داشته‌ایم و امیدوارم بتوانیم نظر مثبت او را جلب کنیم. امیر جعفری هم بازیگری است که مذاکره‌ها با او شروع شده و احتمال حضورش در این فیلم وجود دارد.

رضایی ترجیح می‌دهد ابتدا فهرست بازیگران کامل شود و بعد عوامل پشت دوربین را انتخاب کند. فیلمنامه "مسافری از رم" را افسر شایان نوشته و داستان درباره یک باستان‌شناس سرشناس است که پس از 30 سال به ایران برمی‌گردد. پیش‌تولید فیلم از مدتی پیش شروع شده و با قطعی شدن عوامل، "مسافری از رم" کلید می‌خورد.

کد مطلب 787562

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