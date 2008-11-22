به گزارش خبرنگار مهر، در سومین دوره جشنواره بین الملی آموزش زبان 48 ناشر، موسسه زبان، نهاد خصوصی و دولتی مرتبط با زبان، حضور داشتند که این آمار نشان از بهبود نسبی این جشنواره نسبت به دوره پیشین آن داشت.
استقبال از فرهنگ فارسی به انگلیسی
غرفه فرهنگ معاصرکه یکی از ناشران موفق زبانشناسی به حساب میآید، یکی از شلوغ ترین غرفههای نمایشگاه بود. در میان کتاب های این موسسه انتشاراتی "فرهنگ فارسی به انگلیسی" تالیف کریم امامی با استقبال خوبی روبرو شد.
عدم استقبال ناشران
بابک مفید مسول انتشارات فرهنگ معاصر، سرویس دهی به ناشران شرکت کننده در نمایشگاه را خوب عنوان کرد و یکی از ضعف های جشنواره بین الملی کتاب زبان را عدم استقبال ناشران داخلی از این نمایشگاه عنوان کرد.
علاقه ایرانی ها به زبان آموزی
نماینده شرکت "بانیر لاجیک" استقبال ایرانی ها را نسبت به آموزش زبان بسیار خوب عنوان کرد. این ناشر آموزشی که نرمافزار آموزش زبان را در دنیا عرضه میکند به دعوت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و انتشارات جهان ادیب در این جشنواره شرکت کرده بود.
به گفته مسئول این غرفه، استقبال از این جشنواره را در مقایسه با جشنواره های مشابه که در دیگر کشورها برگزار می شود را بی نظیرعنوان کرد.
شهر کتاب با 300 عنوان کتاب
موسسه شهر کتاب که در فصلهای سال نمایشگاههای کتابهای خارجی را در این موسسه برگزار میکند با 300 عنوان در 2 بخش بزرگسال و کودک در این جشنواره حضور داشت. استقبال مترجمها و علاقمندان از این غرفه نیز قابل توجه بود.
به گفته وحید مهدی زاده مسول غرفه شهر کتاب، تبلیغاتی که برای این جشنواره شده بود در مقایسه با سایر نمایشگاهها و جشنواره هایی که در طول سال برگزار می شود، بسیار محدود بود، با اینها بازدیدکنندگان آن قابل توجه بودند.
تاخیر در تحویل غرفه ها
عبدالحمید آقا حسن سرپرست روابط عمومی موسسه آموزش فنون کیش با بیان اینکه "فرصتهایی از این دست برای ارتباط با مخاطبان زبان کمتر به دست میآید"، از برگزاری این جشنواره ابراز رضایت کرد. وی با این همه از مسایلی همچون تاخیر در واگذاری غرفهها گلایه کرد.
تعیین سطح رایگان در غرفه جهاد دانشگاهی
در ایام برگزاری جشنواره بین الملی آموزش زبان 1200 دانش آموخته زبان با حضور در این موسسه تعین سطح شدند. جهاد دانشگاهی برای نخستین بار بود که در این جشنواره حضور پیدا میکرد، و تععین سطح این غرفهبا استقبال بازدیدکنندگان همراه بود.
استقبال در روزهای پایانی
افسانه ثانی مدیر روابط عمومی اطلس سخنگو ازاستقبال بازدیدکنندگان در 2 روز پایانی نمایشگاه گفت. به اعتقاد وی، تداوم برگزاری نمایشگاه، قطعا با استقبال بیشتری همراه بود، چرا که بسیاری از علاقمندان هنوز از برپایی چنین جشنوارهای بیاطلاع بودند.
سومین جشنواره بین الملی آموزش زبان که از 28 آبان ماه تا اول آذرماه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزارشد، شب گذشته به کار خود پایان داد.
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