برگزاری 10 دوره آموزشی ناخدائی در خوزستان

سید رحیم مغینمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: این دوره ها مطابق با آیین نامه اجرائی دوره و برگزاری امتحانات در مراکز آموزش صیادی اروند کنار و شیلات ماهشهر با عناوین : انواع نقشه های دریایی، مشخصات نقشه های دریایی، قطب نمای مغناطیسی، ناوبری، هواشناسی، مقررات بین المللی دریایی، سیستم الکترونیکی کمک ناوبری، هدایت و مانور شناور، تعادل و ساختمان شناور برگزار شد .

وی افزود: از آنجائی که صیادان برای طی کردن این دوره ها می بایست به موسسات آموزشی طرف قرار داد سازمان بنادر و کشتیرانی مراجعه و با پرداخت هزینه به گذراندن این دوره ها بپردازند به همین با توجه به الزام داشتن کارت ناخدایی برای کلیه قایق های صیادی از طرف سازمان بنادر و کشتیرانی و به منظور ارتقای سطح آموزش صیادان و جلوگیری از اتلاف وقت و صرف هزینه های آموزشی این دوره ها را شیلات خوزستان در بالاترین سطح و به صورت رایگان برگزار نموده است.

مغینمی تصریح کرد: پس از پایان این دوره ها آزمون های پیش گفته با همکاری کارشناسان اداره استاندارد و دریانوردی استان خوزستان از فراگیران گرفته شده و به پذیرفته شدگان گواهینامه های ناخدایی و دریانوردی ارائه می گردد.

مدیرکل شیلات خوزستان همچنین گفت: از ابتدای امسال تاکنون تعداد 6 میلیون قطعه انواع بچه ماهیان گرمابی و بومی استان در تالاب شادگان، هورالعظیم و دریاچه های پشت سدهای استان رهاسازی گردیده است .

مغینمی عنوان کرد: هدف از اجرای این طرح بازسازی ذخایر ماهیان بومی و ایجاد اشتغال پایدار برای صیادان این مناطق و همچنین جبران خسارت های وارده به این ذخایر آبزی بر اثر عواملی همچون خشکسالی و صید بی رویه می باشد .

مغینمی افزود: شیلات خوزستان همه ساله به منظور جبران این خسارت ها با تامین اعتبار لازم اقدام به رهاسازی بچه ماهی در منابع آبی استان می نماید.

وی تعداد بچه ماهیهای رها سازی شده در منابع آبی استان در سال 86 را هفت میلیون قطعه بچه ماهی اعلام کرد و افزود : پیش بینی می شود تا پایان امسال تعدا 12 میلیون قطعه بچه ماهی از گونه های فیتوفاگ، بنی، شیربت و گطان در این منابع رهاسازی شود .