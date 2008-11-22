انتظار از بازیکنان داماش بیش از این است/ فدراسیون بخواهد مقابل استقلال می ایستیم

حسین عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در بازی مقابل مس کرمان ما از حیث نتیجه گیری دو نیمه متفاوت داشتیم. در نیمه اول ما از بازیکنان خود خواسته بودم با میل تهاجمی بالا به دفاع حریف نفوذ کرده و به دروازه این تیم فشار وارد کنند.

وی ادامه داد: بازی را به همین نحو دنبال می کردیم اما روی دو اشتباه خیلی ساده گل خوردیم. ابتدا مدافع تیم ما چند اشتباه پی در پی را مرتکب شد و به بازیکن حریف اجازه گلزنی داد. در ادامه زمانی که بازی در نیمه اول روبه اتمام بود، تیم مس بازهم روی غفلت بازیکنان ما به گل رسید و با پیروزی به رختکن رفت.

سرمربی تیم فوتبال داماش گیلان با ابراز رضایت از عملکرد بازیکنان این تیم در نیمه دوم بازی مقابل مس کرمان گفت: در نیمه دوم تیم ما مطابق انتظار ظاهر شد، البته انتظار ما از بازیکنان داماش این است که بهتر از نیمه دوم بازی مقابل مس کرمان مقابل حریفان ظاهر شدند.

عبدی با اشاره به اینکه تیم داماش توانایی شکست مس کرمان را داشت، افزود: شاید اگر وقت مسابقه بیش از 90 دقیقه بود می توانستیم این بازی خانگی را با پیروزی پشت سربگذاریم. اما با این حال از نتیجه ای که در بازی رقم خورده است، ناراضی نیستیم. همین که نتیجه بازی را از شکست به تساوی تغییر دادیم ذهنیت بازیکنان را تقویت کرد که پتانسیل شان بیش از آن است که تا به امروز از خود بروز داده‌اند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: برای جدا شدن از انتهای جدول باید بیشتر تلاش کنیم. آنطور که از روند بازی‌های لیگ برتر برمی آید بیش از نیمی از تیم‌های حاضر در این مسابقات شرایط بهتری نسبت به تیم داماش ندارند. بیشتر تیم‌ها از نظر نفری و تاکتیکی مشکل دارند و اختلاف کمی با یکدیگر دارند که همین مسئله ما را به آینده امیدوار می کند.

سرمربی تیم فوتبال داماش گیلان با بیان اینکه تیمش تا به امروز تنها 50 درصد از توانایی‌های خود را بروز داده است، در خصوص دیدار با استقلال در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی گفت: باخبر شده‌ام که ظاهرا فدراسیون فوتبال با انصراف ما از رویارویی با استقلال در جام حذفی موافقت نکرده است. از آنجائیکه با قوانین آشنایی ندارم نمی توانم اظهارنظری در این باره داشته باشم.

وی ادامه داد: آنچه مسلم است ما با توجه به انصراف از رویارویی با استقلال در جام حذفی برنامه تمرینات خود درهفته جاری را به نحوی تنظیم کرده بودیم که برای بازی مقابل برق شیراز در هفته شانزدهم آماده شویم. با این حال اگر از سوی فدراسیون فوتبال ملزم به رویارویی با استقلال شویم باید در برنامه ریزی خود تغییراتی به وجود آوریم و با وجود کاستی هایی که داریم خود را برای بازی مقابل استقلال آماده کنیم.

عبدی در خاتمه با بیان اینکه باشگاه داماش گیلان تابع تصمیمات فدراسیون فوتبال است، خاطرنشان کرد: بدون شک بازی مقابل استقلال یک مسابقه خوب برای تیم داماش خواهد بود. دیدگاه من به گونه ای که برای تیم های تحت هدایت خود هیچ بازی را تفریحی و راحت نمی دانم. اگر فدراسیون تاکید کند که مقابل استقلال بازی کنیم، قرص و محکم به میدان می رویم و برای پیروزی تلاش می کنیم.