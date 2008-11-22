15شهر فارس از امام جمعه برخوردار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حجت الاسلام محمد باقر ولدان ظهر امروز در نشستی خبری افزود: چندی پیش اعلام کردیم که 40شهر فارس فاقد امام جمعه هستند که در پی آن شهرها طی طوماری خواستار بهره مندی از امام جمعه در شهر خود شدند که پس از آن طی برنامه ریزیهای لازم صورت گرفته چندی پیش امام جمعه شهر جنت شهر فسا دراستان فارس منصوب شد و 15شهر دیگر استان نیز در دستور کار ما قرار دارند.

این مسئول گفت: در حال حاضر 58 امام جمعه در فارس فعالیت دارند که امیدواریم با تعیین امام جمعه برای 15شهر دیگر شمار ائمه جمعه استان فارس به صورت قابل ملاحظه ای افزایش یابد.

مسئول شورای سیاستگذاری ائمه جمعه فارس و کهکیلویه و بویراحمد همچنین گفت: طی سه ماه گذشته در شورای سیاست گذاری اقدامات مناسبی در حوزه تشکیلات و چارت سازمانی صورت گرفته و حتی طرح هایی را نیز اجرا کردیم که از آنجمله می توان به اجرای طرح نظر سنجی از تمام شهرستانهای دو استان فارس و کهکیلویه و بویراحمد در بحث نماز جمعه اشاره کرد و یا اینکه طی این مدت موفق به تشکیل یک سیستم مدیریت شبکه در راستای تقویت کمی و کیفیت نماز جمعه های دو استان شدیم.

حجت الاسلام ولدان از برگزاری جلسات منطقه ای امامان جمعه شهرهای مختلف استان فارس و کهکیلویه و بویراحمد به عنوان یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته طی سه ماه اخیر یاد کرد و افزود: مقارن مهر ماه امسال همایش ائمه جمعه سراسر کشور در تهران برگزار شد که در پی برپایی این مراسم ما نیز در استان فارس بر آن شدیم تا دومین همایش ائمه جمعه منطقه جنوب کشور را به میزبانی شیراز برگزار کنیم.

وی در این رابطه اظهار داشت: این همایش مقارن اول بهمن ماه با حضور ائمه جمعه استانهای فارس، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد، هرمزگان و به طور احتمالی یزد و کرمان برگزار خواهد شد.

مسئول شورای سیاستگذاری ائمه جمعه فارس و کهکیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: در این همایش به یک نکته مهم و جدید توجه شد که آن حضور سه طیف نمایندگان مردم، نمایندگان دولت و نمایندگان رهبری در همایش مذکور است و طی آن مراسم سعی می کنیم به بررسی راهکارها و چالشهای موجود در عرصه نماز جمعه و چگونگی ارتقای کمی و کیفی این مراسم بپردازیم.

حجت الاسلام ولدان در ادامه سخنان خود عنوان کرد: طی این مدت در شورای مشورتی امام جمعه شورای جوانان نماز جمعه را نیز در دست راه اندازی قرار دادیم تا بتوانیم از ایده ها و نظرهای جدید و نوآورانه جوانان در عرصه نماز جمعه نیز استفاده کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد چگونگی برنامه ریزی برای دوری عرصه های نماز جمعه از مسائل جناحی و ... با اشاره به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری نیز اظهار داشت: در همایشی که ما برای ائمه جمعه در منطقه جنوب برگزارمی کنیم که البته در نزدیکی انتخابات و تبلیغات انتخاباتی واقع شده بر مسائلی مانند عمل کردن فراجناحی و... تاکید می شود.