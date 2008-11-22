"همیشه لحظه" بهترین فیلم سال کره جنوبی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد "همیشه لحظه" بر مبنای داستان واقعی تیم هندبال زنان کره جنوبی در مسابقات المپیک 2004 آتن ساخته شده و با 26 میلیون دلار یکی از پرفروشترین فیلم‌های امسال در بازار کره جنوبی است.





"همیشه لحظه" ییم سون ـ رایه بهترین فیلم جوایز اژدهای آبی 2008 شد

کیم جی ـ یانگ نیز برای بازی در این فیلم جایزه بهترین بازیگر زن مکمل را دریافت کرد. وسترن شرقی "خوب، بد، عجیب" ساخته کیم جی ـ وون نیز جوایز بهترین کارگردان، فیلمبرداری، طراحی هنری و بیشترین بلیت فروخته‌شده جوایز اژدهای آبی را گرفت.

داستان این فیلم اکشن که با الهام از وسترن‌های "اسپاگتی" ایتالیایی ساخته شده، در سال‌های 1930 در منچوری تحت اشغال ژاپن روی می‌دهد. "خوب، بد، عجیب" اولین بار در جشنواره کن به نمایش درآمد و از زمان اکران عمومی در ماه ژوئیه تاکنون هفت میلیون فروش بلیت داشته است.

تریلر جنایی "تعقیب‌کننده" ساخته نا هنگ ـ جین با پنج میلیون فروش بلیت نزدیکترین رقیب "خوب، بد، عجیب" بود. این فیلم در 9 رشته نامزد دریافت جوایز اژدهای آبی بود، اما تنها در بخش بهترین بازیگر مرد برای کیم یون - سوک برنده جایزه شد.

لی کیونگ ـ می، شاگرد پارک چان - ووک برای درام طنزآمیز Crush and Blush جایزه بهترین کارگردان تازه‌کار را دریافت کرد. جایزه بهترین فیلمنامه نیز به این فیلم رسید. سون یه - جین برای "همسر من ازدواج کرد" بهترین بازیگر زن شد و پارک هی ـ سون برای "هفت روز" جایزه بهترین بازیگر مرد مکمل را برد.

ریاست هیئت داوران بیست و نهمین دوره جوایز اژدهای آبی را کیم دونگ ـ هو، رئیس جشنواره بین‌المللی فیلم پوسان به عهده داشت.