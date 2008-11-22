دولت تسهیلات ارزی بازسازی و نوسازی ناوگان ریلی و هوایی را تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصویب کمیسیون اقتصاد دولت و به استناد بند 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1387، مصوبه پیشین دولت درباره اختصاص منابع موردنیاز از محل حساب ذخیره ارزی جهت بازسازی و نوسازی ریل، تجهیزات و ناوگان ریلی دولتی و ناوگان هوایی دولتی برای اجرا در سال 1387 تمدید شد.

بر اساس این مصوبه، همچنین رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات الزامی است.

این مصوبه در تاریخ 26/8/1387 به تایید رئیس‌جمهور رسیده و در تاریخ 28/7/1387 توسط معاون اول رئیس‌جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است.

با اجرای این مصوبه،‌ موضوع حکم جزء 2 بند «هـ» تبصره 2 قانون بودجه سال 1386 مبنی بر اختصاص معادل ارزی 4450 میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی برای بازسازی و نوسازی ریل و تجهیزات ریلی و ناوگان هوایی کشور، برای سال 1387 نیز تمدید می‌شود.