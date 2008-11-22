سرمایه گذارای آستان قدس رضوی در فناوری اطلاعات مورد تاکید قرار گرفت

عبدالمجید ریاضی در حاشیه بازدید از رواق دارالحجه در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این رواق، یکی از شاهکارهای معماری جمهوری اسلامی ایران و موجب افتخار همه ماست.

وی افزود: متاسفانه در مورد روند ساخت و ساز این شاهکار فنی و هنری کمتر اطلاع رسانی شده است و اکنون باید در مورد این رواق با 15 هزار متر مربع زیر بنا در زیر صحن عتیق و نزدیکترین مکان به مضجح مطهر حضرت رضا(ع) اطلاع رسانی شود.

ریاضی با اشاره به غنای آموزه های مکتب رضوی، اظهار داشت: امامان معصوم ما ولی خدا هستند و سنت آنان در سیره علمی و عملی آنان با فطرت همه انسان ها مشترک و عجین است.

وی با بیان اینکه فناوری اطلاعات امکان ارتباط همه مردم جهان با یکدیگر را فراهم آورده است، عنوان کرد: مکتب تشیع دارای آموزه های عمیق فطری است و امروز بشریت تشنه این پاکی و صداقت برخاسته از فرهنگ رضوی است.

ریاضی گفت: باید سیره ائمه اطهار(ع) را از طریق پورتالها و وب سایتهای مختلف به زبان روز مردم دنیا به آنان عرضه شود.

وی با تاکید بر سرمایه گذاری بیشتر در مورد ظرفیتهای محیط مجازی اظهار داشت: آستان قدس می تواند با ارائه الگوی توسعه ارتباطات در این زمینه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هر میزان پهنای باند که نیاز داشته باشد، دریافت کند.

معاون وزیر ارتباطات یادآور شد: زیارت مجازی اقدام مبارکی بود که از سوی آستان قدس رضوی انجام شد و با شناسایی ظرفیتهای فرهنگی و مذهبی در جهت ترویج فرهنگ رضوی سرمایه گذاری بیشتری شود.