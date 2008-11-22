هفت مجتمع خدمات بین راهی در کرمانشاه در حال ساخت است

محمد رضا بنی عامریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: علاوه بر این سه مجتمع خدماتی بین راهی در مسیر کرمانشاه-سنقر و پایانه باربری کرمانشاه چندی پیش راه اندازی و هم اکنون در حال فعالیت است.

وی با اشاره به نقش این گونه اماکن در کاهش تصادفات و رونق اقتصادی منطقه گفت: با احداث و بهره برداری از این گونه اماکن ضمن کمک در کاهش تصادفات در بحث اشتغالزایی و رونق بخش اقتصادی منطقه نیز کمک قابل قبولی صورت می گیرد.

مدیر کل حمل ونقل و پایانه های استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: انتظار می رود با توجه به اهمیت ونقش این گونه اماکن ، با همت وهمکاری مسئولین استان و رفع موانع موجود، روند ساخت و بهره برداری از مجتمع های بین راهی تسریع یابد.