طرح تشکیل خانواده نیمه مستقل در حال حاضر عملی نیست

دکتر سید حسن علم الهدی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص طرح تشکیل خانواده نیمه مستقل افزود: عنوان کردن این طرح ، حرف جدیدی نیست در گذشته نیز اینگونه بوده که جوانان در اوایل زندگی در خانه والدین خود بوده و از حمایتهای آنان بهره مند می شدند.

وی با اشاره به اینکه سطح توقعات جوانان نسبت به گذشته تغییر کرده است، ادامه داد: در حال حاضر 60 تا 70 درصد ورودی دانشگاهها را دختران تشکیل می دهند و توقعات و معیارهای آنان برای ازدواج نسبت به گذشته تغییر کرده است و همچنین آستانه انتظارات امروز جوانان با گذشته متفاوت است.

وی افزود: فکر می کنم که اجرای این طرح در حال حاضر عملی نباشد . دختران و پسران برای اجرای طرح تشکیل خانواده نیمه مستقل با ویژگیهایی که این طرح دارد آمادگی لازم را ندارند.

استاد دانشگاه فرودسی مشهد تاکید کرد: تشکیل خانواده نیمه مستقل از طرحهایی است که جنبه تسکینی آن بیشتر از ارائه راه حل اساسی است.

وی گفت: اعتقاد من این است که خانواده هایی که وضع مالی خوبی دارند امکاناتی را در اختیار زوجهای جوان قرار دهند و آنها را مورد حمایتهای اقتصادی ، اجتماعی ، عاطفی و کاری قرار دهند تا این زوجها در یک فرآیند زمانی به استقلال برسند.

علم الهدی اظهار داشت : همچنین دولت نیز وظایفی در این خصوص دارد و باید طی برنامه ای چند ساله مشکل ازدواج جوانان را برطرف کند.

این کارشناس مسائل فرهنگی و اجتماعی تصریح کرد: مشکلات مربوط به مسکن و اشتغال بحث جدی درامر ازدواج جوانان است و همچنین موضوع ادامه تحصیل نیز باعث شده تا سن ازدواج در میان جوانان افزایش پیدا کند بطوریکه در حال حاضر 13 الی 14 میلیون جوان در آستانه ازدواج در کشور وجود دارند.

وی افزود: در مجموع ممکن است طرحهایی مانند تشکیل خانواده نیمه مستقل درمواردی خاص قابل اجرا باشد اما بطور کلی نمی تواند به عنوان راه حلی برای کاهش مشکلات ازدواج جوانان ، مطرح باشد.

حاج علی اکبری رئیس سازمان ملی جوانان چندی پیش در نشست سراسری هم اندیشی صاحبنظران ازدواج و خانواده از بررسی طرح تشکیل خانواده های نیمه مستقل به عنوان راهکار تسهیل ازدواج جوانان کشور تاکید و عنوان کرده بود که این طرح در دستور کار دولت قرار گرفته است.