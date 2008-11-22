عابدینی نفر اول رنکینگ کشوری اسلحه سابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات طی دو روز گذشته با حضور 31 شمشیرباز برتر اسلحه سابر از استانهای کشور در سالن ورزشی شهید کلاهدوز برگزار شد که در نهایت مجتبی عابدینی از مازندران ضمن کسب مقام اول بر رده نخست رنکینگ کشوری مسابقات جایزه بزرگ سال جاری نیز ایستاد.

حمیدرضا طاهرخانی از تهران دوم شد. پرویز درویشی از تهران و محمد فتوحی از استان یزد نیز به طور مشترک در جایگاه سوم ایستادند.

کمیته فنی فدراسیون شمشیربازی ایران با هدف معرفی تیم ملی ایران برای شرکت در رقابتهای جام جهانی کلاس A (دی ماه سال جاری در جزیره کیش) شمشیربازان برتر این دوره از مسابقات جایزه بزرگ کشور را مورد ارزیابی دقیق قرار خواهد داد.

مسابقات جایزه بزرگ اسلحه اپه مردان هفتم و هشتم آذرماه به مناسبت هفته بسیج و رقابتهای اسلحه فلوره نیمه آذرماه در تهران برگزار خواهد شد.

اردوهای تیم ملی شمشیربازی مردان بعد از پایان این دوره از مسابقات جایزه بزرگ ایران به مربیگری "بیل یوکوف" روسیه ای در اسلحه اپه، "پیمان فخری" در اسلحه سابر و "کیومرث طلوعی" در اسلحه فلوره برپا خواهد شد.