هنرمندان حوزه هنری استان مرکزی در جشنواره‌ هدی به موفقیت دست یافتند

سینا دلشادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: 16 اثر در بخش پوستر و گرافیک، پنج اثر در بخش داستان، پنج اثر در طرح و فیلمنامه و 35 اثر تولیدی از هنرمندان این استان به جشنواره هدی ارسال شده است.

وی اضافه کرد : از آثار ارسالی به جشنواره، احسان مرادی و سمانه سجادی موفق به کسب رتبه‌های دوم و سوم در بخش پوستر شدند و از هنرمند علی شفیعی نیز در بخش پوستر تجلیل به عمل آمد.

وی با اشاره به اینکه حمید رضا مجیدی موفق به کسب رتبه نخست در بخش عکس شد اضافه کرد: در بخش فیلمنامه خدیجه رجبی موفق به کسب رتبه نخست و حمید رضا مجیدی موفق به کسب رتبه دوم شدند.

وی تصریح کرد: همچنین در این جشنواره از نیلوفر فولادی در بخش شعر تقدیر شد.

وی اظهار کرد: جشنواره هنری معرفتی هدی به همت حوزه هنری و بر اساس دو کتاب فلسفه حجاب و حماسه حسینی اثر شهید مرتضی مطهری در بخش‌ های پوستر، عکس، شعر، داستان نویسی و فیلم ‌نامه 30 آبان ماه به کار خود پایان داد.

دلشادی در ادامه از نمایش آثار عکاسی هنرمند علی‌ صاحب ‌الزمانی هنرمند فعال خانه عکاسان حوزه هنری استان مرکزی در نمایشگاه عکس نمایی از عکاسی امروز ایران، همزمان با برگزاری جشنواره فرهنگی هنری گلاویژ، در سلیمانیه کردستان عراق خبر داد.

وی افزود: این نمایشگاه شامل 68 اثر عکاسی از 29 هنرمند عکاس کشور است که در کنار علی صاحب ‌الزمانی نام هنرمندانی چون اسماعیل عباسی، حسن غفاری، مسعود زنده روح کرمانی به چشم می‌ خورد.

