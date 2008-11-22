اولین گروه زائران سمنانی عازم سرزمین وحی شدند

عباس اسمعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: در ایام حج تمتع امسال 525 نفر از شهرستان سمنان برای زیارت خانه خدا به مکه و مدینه اعزام مشرف می شوند.

وی با بیان اینکه امسال سه کاروان از شهرستان سمنان عازم سرزمین وحی می شوند، گفت: در مجموع از استان سمنان یک هزار و 400 نفر در قالب هشت کاروان به حج مشرف می شوند.

اسمعیلی با اشاره به اینکه زائران استان سمنان از طریق فرودگاه مهرآباد به مکه و مدینه اعزام می شوند، گفت: امسال تعداد حجاج استان 12 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

به گفته وی، 145 نفر زائر در قالب یک کاروان از شهرستان گرمسار، 525 نفر با سه کاروان از شهرستان سمنان، 175 نفر از یک کاروان از دامغان و 480 نفر در قالب سه کاروان از شاهرود به سرزمین وحی اعزام می‌شوند.

وی یاد آور شد: این استان دارای سه کاروان مدینه قبل و پنج کاروان مدینه بعد است.