حاکمیت تفکر بسیجی تنها راه پیشرفت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز ، سردار محمدعلی نصرتی ظهر امروز در جمع پرسنل فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی ضمن تبریک هفته بسیج گفت: بسیج به عنوان شجره طیبه انقلاب اسلامی یادگار گران سنگ معمار و بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام (ره) است که با وسعت نظر و آینده نگری فرمان تشکیل این نهاد تعیین کننده را صادر کرد.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی افزود: این نهاد تشکیل شد تا در آینده بعنوان سدی محکم در مقابل توطئه های سهمگین دشمن بایستد و در مواقع سرنوشت ساز یار و یاور و حافظ انقلاب اسلامی باشد.

سردار نصرتی افزود: امروز نیز تفکر بسیجی در پیشرفت و اعتلای کشور حرف اول را زده و دژ محکمی در برابر زیاده طلبان و استکبار جهانی، و عاملی برای موفقیت و پایداری ملت بزرگ ایران می باشد.

وی بسیج را نماد مهرورزی، تلاش و همت، استقامت، عدالتخواهی و ظلم ستیزی نامید و گفت: تمسک به منش و مرام بسیج یک ضرورت بزرگ برای جامعه انقلابی ماست و بایستی فرهنگ و تفکر بسیجی در جامعه جاری شود.

سردار نصرتی با گرامیداشت یاد و خاطره دلاور مردان و دریادلان بسیجی، نقش آنها را در دوران 8 سال دفاع مقدس چشمگیر دانست و گفت: نیروی انتظامی با سرلوحه قرار دادن سیره بسیجی بعنوان نیروی ارزشی، صیانت از دستاوردهای ارزشمند نظام اسلامی را وظیفه و رسالت مهم خود می داند.