دومین همکاری دیباجی با معصومی در "چهارسوق خاطره"

دیباجی که پیش از این در فیلم سینمایی "جایی در دوردست" با معصومی همکاری کرده درباره حضور در "چهارسوق خاطره" به خبرنگار مهر گفت: در این مجموعه نقش پزشکی به نام قاسم را بازی می‌کنم که پس از سال‌ها به زادگاهش برمی‌گردد. بازی من از مهرماه شروع شده و تا دی ادامه دارد.

وی که مدتی پیش مجموعه "عملیات 125" را روی آنتن داشت افزود: من بازیگری را با آقای معصومی شروع کرده و تجربه کردن در کنار او را دوست دارم. حتی اگر نظر ایشان بود نقش کوتاه را هم می‌پذیرفتم و فرصت را از دست نمی‌دادم. بیشتر صحنه‌های من مقابل آقای حسین محجوب است. بازیگری که جنس بازی‌اش را دوست دارم و بازی در کنار او برای من کلاس درس است.

دیباجی در پایان درباره احتمال حضور در سری دوم "عملیات 125" بهروز افخمی نیز گفت: متن‌های مجموعه نوشته می‌شود و هنوز صحبتی با من درباره بازی در سری دوم نشده است.

"چهارسوق خاطره" داستان سه دوست است که قبل و بعد از انقلاب مسائل مختلف را تجربه می‌کنند. فیلمنامه اولیه را فرهاد علیزاده آهی نوشته و محمد رضایی راد آن را بازنویسی کرده است. تصویربرداری مجموعه در پل سفید ادامه دارد.

12 قسمت داستان پیش از انقلاب و قسمت پایانی در زمان حال روایت می‌شود. "چهارسوق خاطره" محصول سیمافیلم است و محجوب که پیشتر در "رسم عاشق‌کشی" با معصومی همکاری کرده، نقش اصلی آن را بازی می‌کند.

حمیدرضا افشار، ناصر آقایی، جمشید جهانزاده و شیرین بینا دیگر بازیگران مجموعه هستند و سایر عوامل عبارتند از منصور آذرگل مدیر تصویربرداری، روح‌الله مفیدی طراح گریم و احمد صالحی صدابردار.