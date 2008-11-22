شهردار جاکارتای غربی: تهران استانداردهای یک کلانشهر را دارد / اجلاس تهران موفقیت آمیز بود

جوکو رمضان شهردار جاکارتای غربی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شهردارانی که در اجلاس شهرداران پایتختها و کلانشهرهای آسیایی در تهران شرکت کرده بودند هر یک به نوعی نماینده دولتهای محلی به حساب می آیند که دارای انبوهی از تجربیات اجرایی هستند.

وی افزود: اجلاس تهران را به رغم برخی کاستیها از جمله برگزاری اولین دوره و برخی کمبودها در حین برگزاری، باید موفقیتی چشمگیر دانست.

شهردار جاکارتای غربی ادامه داد: شهرداران و مدیران شهری که در اجلاس تهران حاضر شدند در تلاش بودند که تجربیات مختلف مدیریتی و مقابله با بحران خود را در اختیار سایر همقطارانشان قرار دهند چون آنها بر این نکته واقف هستند که بهبود سطح کیفیت اداره شهرداری شهرهای بزرگ گامی تأثیرگذار در افزایش سطح کیفیت زندگی مردم است.

این مقام عالی در مدیریت شهرداری جاکارتا افزود: در حین برگزاری جلسات و بازدیدها از سطح شهر تهران، گفتگوهای ارزشمندی با سایر مدیران شهری آسیا داشتم و در این گفتگوها توانستیم اطلاعات خوب و مهمی را رد و بدل کنیم.

به گفته وی تهران یکی از بهترین نمونه های مدیریت شهری در آسیا به حساب می آید که به رغم جمعیت نسبتا بالایی که دارد توانسته به سطح قابل توجهی از استانداردهای مدیریتی دست یابد.