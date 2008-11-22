"کمانچه گل واژه" لرستان مهر اصالت گرفت

حسن رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: "کمانچه گل واژه" لرستان در جشنواره سالانه مهر اصالت که در مهرماه گذشته در شهر اصفهان برگزار شد جزو 45 اثری بود که مهر اصالت یونسکو را دریافت کرد.

وی با بیان اینکه در این جشنواره بیش از 157 اثر شرکت داده شده بود، عنوان کرد: با توجه به اطلاع رسانی ضعیف این دوره از جشنواره مهر اصالت، کمانچه گل واژه تنها اثر لرستان بود که توانست در این جشنواره حضور یابد.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان ضمن تشریح ویژه گی های کمانچه گل واژه این استان، بیان داشت: کلیه اجزای این کمانچه بومی است به طوری که چوب کاسه آن از چوب در خت توت، دسته آن از چوب درخت گردو و کانی های استفاده شده در آن از جمله کانی های بومی کشورمان است.

رحمانیان یادآور شد: ارج نهادن به هنرهای سنتی و بومی مناطق و حفظ و صیانت از فرهنگ ملت ها از جمله اهداف برگزاری جشنواره مهر اصالت است.

وی با اشاره به برنامه ریزی های این معاونت برای شرکت در جشنواره سال آینده، خاطر نشان کرد: برای حضور در جشنواره مهر اصالت سال آینده کلیه آثار و صنایع دستی بومی لرستان از جمله گلیم، جاجیم، نمد، ورشو، کلیه زیراندازها و سازهای لرستان در جشنواره شرکت داده می شوند.

این مسئول ابراز امیدواری کرد: گلیم و جاجیم لرستان به عنوان بافته منحصر به فرد این استان در جشنواره سال آینده مهر اصالت بگیرند.

نوای کمانچه با عمق فرهنگ لرستان پیوندی دیرینه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، نام کمانچه و لرستان چنان با هم گره خورده که هر گاه نام این ساز به گوش می‌رسد ناخودآگاه آدمی به یاد این سرزمین می‌افتد. در تاریخ موسیقی لرستان کمانچه همواره یکی از سازهای مهم و مجلسی بوده است و نوازندگان کمانچه غم ها، شادیها و آئین های جاودانه قوم خود را با کمانچه، گویاترین ساز خود بیان می کنند. عاشقانه ها، حماسه ها، قهرمانی ها، سوگ ها و مویه های مردمان لر با ساز کمانچه پیوندی دیرینه دارد.

عمق این نوع موسیقی در استان لرستان به نوعی است که همواره در میان کمانچه نوازان نامی کشور در برهه های مختلف زمانی می توان نام اساتید لرستان را یافت.

از استادان گذشته و حال این ساز می توان از علیرضا حسین خانی کمانچه نواز شهیر لرستانی، حسین سالم از کمانچه نوازان سرآمد لرستان، فرج علیپور خواننده و زبردست ترین نوازنده کنونی کمانچه و رامین دربندی نوازنده کمانچه آهنگ های ماندگار "ای سوار" و "تا نفس دارم می جنگم" در این عرصه نام برد.

به تاریخچه کمانچه اگر نگاهی بیاندازیم خواهیم دانست که کمانچه یکی از سازهاییست که در مشرق زمین سابقه تاریخی مفصل دارد و به خصوص در کشورهای مشرق زمین به کار می رفته است. ساز کمانچه در منطقه لرستان هم دارای سابقه تاریخی است و در این منطقه کمانچه سازهای فراوانی وجود دارند که نوع کمانچه آنها به صورت بلندگو بوده و دهنه آن پوست و قسمت روبروی کاسه طنین پشت باز است و صدای آن خیلی با قدرت از آن خارج می شود.

به طور کلی کمانچه یکی از ساز‌هایی است که مختص ایرانیان بوده و از نظر انگشت گذاری مانند ویولن عمل می کند با این تفاوت که آن را مانند حالت ویولنسل می‌نوازند . کمانچه دارای 4 سیم است و با آرشه نواخته می ‌شود .