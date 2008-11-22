به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه مستند را 15 مستندساز جوان تولید و کار خود را زیر نظر سه مستندساز حرفه‌ای آغاز می‌کنند. منوچهر مشیری، پیروز کلانتری و مهرداد اسکویی مشاوران این پروژه هستند و روی کار گروه 15 نفری مستندسازان نظارت می‌کنند.

از جمله مستندهایی که تولید آن قطعی شده می‌توان به مستند مهدی اخوان ثالث به کارگردانی فرحناز شریفی، مستند پروین اعتصامی به کارگردانی محسن سخا، مستند حافظ به کارگردانی پژمان حبیبیان و مستند علامه محمد قزوینی به کارگردانی مجید عاشقی اشاره کرد.

در حال حاضر کار نگارش فیلمنامه اغلب این مستندها به پایان رسیده و انتظار می‌رود با آغاز تصویربرداری از نیمه آذرماه این مجموعه اول بهمن آماده پخش شود. مجموعه مستند "آئینه فرهنگ" محصول گروه فرهنگ و ادب شبکه یک است.