  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۲۹

"آئینه فرهنگ" زندگی مفاخر ایران را بررسی می‌کند

"آئینه فرهنگ" زندگی مفاخر ایران را بررسی می‌کند

مجموعه مستند "آئینه فرهنگ" در قالب مستند پرتره با هدف بررسی زندگی مفاخر و شاعران ایرانی در شبکه یک تولید می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه مستند را 15 مستندساز جوان تولید و کار خود را زیر نظر سه مستندساز حرفه‌ای آغاز می‌کنند. منوچهر مشیری، پیروز کلانتری و مهرداد اسکویی مشاوران این پروژه هستند و روی کار گروه 15 نفری مستندسازان نظارت می‌کنند.

از جمله مستندهایی که تولید آن قطعی شده می‌توان به مستند مهدی اخوان ثالث به کارگردانی فرحناز شریفی، مستند پروین اعتصامی به کارگردانی محسن سخا، مستند حافظ به کارگردانی پژمان حبیبیان و مستند علامه محمد قزوینی به کارگردانی مجید عاشقی اشاره کرد.

در حال حاضر کار نگارش فیلمنامه اغلب این مستندها به پایان رسیده و انتظار می‌رود با آغاز تصویربرداری از نیمه آذرماه این مجموعه اول بهمن آماده پخش شود. مجموعه مستند "آئینه فرهنگ" محصول گروه فرهنگ و ادب شبکه یک است.

کد مطلب 787615

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها