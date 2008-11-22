بحث کناره گیری صحیح نیست / از انتخاب محصولی نگران نیستیم

حجت الاسلام مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتمادملی و نخستین نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده کشورمان ضمن حضور در غرفه خبرگزاری مهر در پانزدهمین نمایشگاه و جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها از احتمال حضور میرحسین موسوی در صحنه رقابت های ریاست جمهوری استقبال و افزود: به هر حال ایشان نخست وزیر امام(ره) بودند و هیچ کس منکر زحمات ایشان در دوران دفاع مقدس برای کشور نبوده و نیست.

کروبی طرح موضوع احتمال کناره گیری اش از رقابت های انتخاباتی در صورت حضور فردی خاص را صحیح ندانست و افزود: به نظرم طرح این موضوع اصلا صحیح نیست و حتی توهین آمیز است؛ اینکه از فردی که رسما حضورش در انتخابات را اعلام کرده، مدام این سئوال پرسیده شود، اصلا خوب نیست! حتی اگر این موضوع از سوی برخی دوستان اصلاح طلب ما مطرح شود هم پیگیری آن درست نیست.

دبیرکل حزب اعتماد ملی ادامه داد: مهندس موسوی یا آقای خاتمی هر دو برای من عزیز هستند اما در خصوص مهندس موسوی من نه تنها 12 سال قبل که 4 سال پیش هم به صورت بسیار فعال تلاش کردم که در انتخابات حضور یابند اما ایشان در آن زمان صلاح ندانستند و اکنون هم دیگر من خودم به عنوان یکی از نامزدهای ریاست جمهوری در صحنه حضور یافته ام.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا همچنان تنها رقیب جدی اش در انتخابات آتی را محمود احمدی نژاد رئیس جمهور تصور می کند؟ گفت: البته هنوز هیچ یک از دوستانی که احتمال حضورشان در این رقابت ها وجود دارد، به طور قطعی قصدشان را در این رابطه اعلام نکرده اند و طبعا با توجه به انگیزه، امکانات و حضور دکتر احمدی نژاد در جایگاه فعلی ریاست جمهوری، او تا این لحظه جدی ترین رقیب من در انتخابات است.

کروبی در بخش دیگری از این گفتگو، ابراز نگرانی برخی شخصیت های اصلاح طلب از انتخاب صادق محصولی به عنوان وزیر کشور و مسئول اصلی برگزاری انتخابات آتی را بی مورد دانست و اظهار داشت: ما هیچ نگرانی از این بابت نداریم.

دبیرکل حزب اعتماد ملی یادآور شد: به هر حال نباید از یاد برد که هر کس وزیر کشور دولت بشود، طبعا روابطی نزدیک با رئیس آن دولت دارد و سابقا هم از طرفداران او بوده است؛ وضعیت آقای محصولی هم دقیقا به همین شکل است. از طرف دیگر اولا هم خود ایشان نسبت به موضوع انتخابات اطمینان داده و از امانتداری در این عرصه سخن گفته و ثانیا ما هم به طور ویژه مراقبت از انتخابات را در دستور کارمان داشته و خواهیم داشت.