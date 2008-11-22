60 باشگاه ورزشی بانوان در استان سمنان فعال است

عباس خزایی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: مجموعه ورزشی حجاب سمنان که اختصاص به بانوان دارد فاقد امکانات ورزش های میدانی است .

وی افزود: هفت هزار و 500 نفر ورزشکار زن در استان سمنان تحت پوشش بیمه هستند که حدود چهار هزار نفر از ورزشکاران زن نیز فاقد بیمه هستند.

به گفته وی، بیش از دو هزار و 500 نفر از بانوان در سمنان، دو هزار و 100 نفر در شاهرود، یک هزار و 350 نفر در دامغان و بقیه در شهرستان های گرمسار و مهدیشهر فعالیت دارند.

وی از ساخت چند پروژه اختصاصی بانوان در این استان خبر داد و گفت: استخر سرپوشیده در شاهرود و سالنهای ورزشی در دیگر شهرهای استان سمنان در حال ساخت است که برخی از آنها تا پایان امسال به بهره برداری می رسند .

مدیر کل تربیت بدنی استان سمنان تصریح کرد: در بخش ورزش عمومی و قهرمانی باید به دنبال راهکارهای جدیدی برای ورزش بانوان باشیم.