60 باشگاه ورزشی بانوان در استان سمنان فعال است

عباس خزایی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: مجموعه ورزشی حجاب سمنان که اختصاص به بانوان دارد فاقد امکانات ورزش های میدانی است.
وی افزود: هفت هزار و 500 نفر ورزشکار زن در استان سمنان تحت پوشش بیمه هستند که حدود چهار هزار نفر از ورزشکاران زن نیز فاقد بیمه هستند.
به گفته وی، بیش از دو هزار و 500 نفر از بانوان در سمنان، دو هزار و 100 نفر در شاهرود، یک هزار و 350 نفر در دامغان و بقیه در شهرستان های گرمسار و مهدیشهر فعالیت دارند.
وی از ساخت چند پروژه اختصاصی بانوان در این استان خبر داد و گفت: استخر سرپوشیده در شاهرود و سالنهای ورزشی در دیگر شهرهای استان سمنان در حال ساخت است که برخی از آنها تا پایان امسال به بهره برداری می رسند.
مدیر کل تربیت بدنی استان سمنان تصریح کرد: در بخش ورزش عمومی و قهرمانی باید به دنبال راهکارهای جدیدی برای ورزش بانوان باشیم.
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