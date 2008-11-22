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۲ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۲۹

تسخیری در یمن:

مشترکات مذاهب اسلامی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند

مشترکات مذاهب اسلامی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در مراسم افتتاح مسجد الصلاح یمن بر مظاهر اخوت و وحدت اسلامی، ضرورت تقریب مذاهب اسلامی و توجه بیشتر بر مشترکات بین مذاهب اسلامی و راههای تحقق بیداری امت اسلامی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بزرگترین مسجد جامع شهر صنعا و دانشکده علوم قرآن کریم و علوم اسلامی با حضور شخصیتهایی چون اکمل الدین احسان اوغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی و آیت الله تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی افتتاح شد .

آیت الله تسخیری به همراه هیئت ایرانی روز جمعه در حاشیه افتتاح مسجد بزرگ یمن با علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد .

در این دیدار پیام رئیس جمهور کشورمان از سوی دکتر مهدی مصطفوی رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به علی عبدالله ارائه شد .

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی طی این سفر با رئیس دانشگاه الایمان و احمد منصور عالم برجسته و رهبر زیدیه و وزرای ارشاد و خارجه یمن دیدار و پیرامون وضعیت مسلمانان و علمای یمن و روابط دو کشور گفتگو کرد.

کد مطلب 787623

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