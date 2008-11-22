ادارات در طرح های اوقات فراغت مواز کاری نکنند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام علی بنایی ظهر امروز در حاشیه بازدید از نمایشگاه اوقات فراغت قم در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع اوقات فراغت گفت: اوقات فراغت یکی از موضوعات حساس و مهم جامعه است که باید به صورت صحیح به آن توجه کرد و توسط ادارات موازی کاری نشود.



وی تصریح کرد: اوقات فراغت تنها مختص ایام تابستان و تعطیلی مدارس نیست بلکه باید باید در تمام سال به موضوع اوقات فراغت توجه کرد.



حجت الاسلام بنایی با بیان اینکه دستگاه های دولتی باید در این زمینه برنامه ریزی کنند گفت: باید این دستگاه ها برنامه های خود را در این زمینه به کار بسته و با شرایط صحیح مدیریت برنامه ریزی را به دست گیرند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: برنامه های اوقات فراغت باید هدفمند و بر اساس نوع شرایط جوان باشد.



وی ضمن تاکید بر ارزیابی برنامه های اوقات فراغت جوانان گفت: ارزیابی عملکرد در خصوص اوقات فراغت جوانان امری ضروری است و تنها نباید در ارزیابی ها به آمار توجه کرد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: باید در طرح های اوقات فراغت به موضوع کیفیت در کنار کمیت توجه اساسی شود و از این رو همه مسئولان در این زمینه مسئول اند.



حجت الاسلام بنایی افزود: باید از برنامه‌های اوقات فراغت آسیب‌شناسی صورت گیرد و نقاط ضعف برطرف شده و نقاط قوت نیز تقویت شود.