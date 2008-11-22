دستگاههای فرهنگی نسبت به فرهنگ دفاع مقدس غفلت کرده اند

سرهنگ مهدی ابوالحسنی در گفتگو با مهر ضمن اشاره به گستردگی فرهنگ دفاع مقدس اظهار داشت: فرهنگ دفاع مقدس هم در دوران دفاع مقدس و هم بعد از آن به خوبی در جامعه تبیین نشده است که باید با هماهنگی دستگاههای مختلف به این مهم اهمیت ویژه ای داده شود.

وی تصریح کرد: حوزه های مختلف فرهنگ سازی در کشور باید تحت تاثیر فرهنگ دفاع مقدس باشند مثلا در بحث مدارس که یکی از حوزه های اصلی فرهنگ سازی است می تواند فرهنگ دفاع مقدس تجلی پیدا کند اما متاسفانه در مدارس خیلی از دفاع مقدس مطلبی ارائه نمی شود.

سرهنگ ابوالحسنی افزود: در دانشگاههای نیز با گذشت 20 سال از پایان جنگ هیچ حوزه نظریه پردازی درباره دفاع مقدس در دانشگاهها به وجود نیامده است.

وی عنوان کرد: در صورتیکه در اموزش و پرورش و دانشگاهها فقط گوشه چشمی به فرهنگ دفاع مقدس می شد امروز در جامعه شاهد برخی از مشکلات فرهنگی در بین جوانان نبودیم.

وی افزود: مدرسه و دانشگاه از ابزارهای ترویج فرهنگ در جامعه هستند و که در نهادینه کردن فرهنگ در جامعه موثر می باشند و باید با برنامه ریزی های مدون در سطح ملی به سوی ترویج فرهنگ ایثار و از خود گذشتگی حرکت کنند.

سرهنگ ابوالحسنی عنوان کرد: مراکز آموزشی و فرهنگی به نوعی در این بحث شرکت کرده اند اما با نگاه دقیق می توان به این مساله پی برد که همه به نوعی کوتاهی کرده اند.

وی افزود: در صورتیکه فرهنگ ایثار و از خود گذشتگی دفاع مقدس در جامعه وجود داشته باشد در هیچ حوزه ای با مشکل مواجه نخواهیم شد و درواقع این تفکر خود درمانی برای تمامی مشکلات یک جامعه است.