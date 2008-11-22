به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ‌تراب محمدی ظهر امروز در کمیسیون فنی نظارت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی افزود: بر اساس شکایت های مردمی که به این کمیسیون رسیده بود، به این نتیجه رسیدیم که برخی از دفاتر خدمات مسافرتی استان که در جهت اعزام زائران به کشور سوریه اقدام می کنند، در ارائه خدمات به ویژه وضعیت اسکان،کم کاریهایی انجام می دهند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی افزود: در اولین اقدام این سازمان نسبت به اعزام کارشناسان و بازرسان خود به صورت مخفی مبادرت کرد که متاسفانه در اکثر موارد گزارش های مردمی صحیح بوده است و وضعیت اسکان زائران از کیفیت خوبی برخوردار نبود.

محمدی تصریح کرد : بر اساس رای صادره از سوی کمیسیون، دفاتر خدمات مسافرتی خاطی تنبیه و توبیخ خواهند شد و می بایست هرچه سریعتر نسبت به رفع نواقص تذکر داده شده اقدام نمایند.

وی تاکید کرد: در گام های بعدی اگر این خطاها تکرار شود نسبت به تعطیل و پلمپ آنها اقدام خواهد شد.

مهندس تراب محمدی به دیدگاه گردشگری دولت نهم اشاره کرد و گفت: دولت نهم نگاه کاربردی و توسعه گرایانه به موضوع گردشگری دارد. بدیهی است دفاتر خدمات مسافرتی باید خود را با این دیدگاه و رفتار تخصصی سازمان هماهنگ نمایند.

به گفته وی اگر دفاتر توان ارائه خدمات و یا جذب گردشگر برای سفرهای خارجی در بعضی مسیرها را ندارند، باید از پایین آمدن خدمات در آن مسیر جلوگیری نمایند یا مسیر خود را عوض نمایند.

وی افزود: توهین به گردشگران ورودی یا خروجی باعث اختلال در امر گردشگری است و از سوی ما پذیرفته نیست.

مهندس تراب محمدی در پایان گفت: در برخورد با متخلفان در این حوزه با کسی تعارف نخواهیم داشت و در صورت عدم بهبود در وضعیت ارائه خدمات از سوی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی با آنها قاطعانه برخورد خواهد شد .

وی خاطرنشان کرد : این موضوع به تمامی دفاتر ابلاغ شده است و البته بدیهی است تمام دفاتری که همکاری صادقانه و صمیمانه ای با سازمان داشته باشند و رضایت گردشگران را در سطح بالایی فراهم کنند از تشویق های سازمان بهره مند خواهند شد.

تراب محمدی با بیان اینکه کمیسیون فنی و نظارت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی آماده پذیرش شکایات مردمی از وضعیت تورهای داخلی و خارجی است گفت : شماره تلفن های 5546040 و 3375101 و3375102 آماده دریافت پیام های هم استانی های محترم آذربایجان شرقی است.