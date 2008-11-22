برنامه ریزیهای ترافیکی باید در جهت کاهش تلفات رانندگی باشد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد حسین فلاح زاده پیش از ظهر امروز در نشستی خبری پیرامون هفته یادواره قربانیان حوادث ترافیکی اظهار داشت: حوادث ترافیکی معضلی بوده که باید با کار کارشناسی دقیق و منسجم و ایجاد زمینه فرهنگی برای شهروندان کاهش یابد.

وی اجرای پژوهشهای کارآمد و متعدد در بین سازمانهای مختلف را گامی موثر در زمینه حل مشکل ترافیکی جامعه دانست و افزود: برای کاهش حوادث ترافیکی علاوه بر برنامه ریزی و پژوهشهای متنوع باید اهمیت موضوع به طور دائم اطلاع رسانی و اعلام شود و در نهایت باید به سمتی برویم که برنامه های پژوهشی کارآمد ویژه این بخش داشته باشیم.

در ادامه این نشست مسئول گروه بیماریهای غیر واگیردار دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز بیان کرد: برای حل مشکلات موجود و تحقق اهداف خود در زمینه کاهش قربانیان حوادث ترافیکی باید تمام بخشها و ارگانها همکاری و کاملی داشته باشند.

مصطفی مدحتی افزود: علاوه بر این مباحث قصد داریم به منظور هماهنگی بیشتر و ارائه خدمات منظم تر کمیته ای تحت عنوان جامعه ایمن را برای پوشش حوادث غیر ترافیکی شامل حوادث محیط کار و منازل نیز تشکیل دهیم که اجرای این کارگروه نیاز به حمایت از سوی مسئولان استان دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه های ستاد هفته بزرگداشت قربانیان حوادث ترافیکی در شیراز نیز بیان کرد: اولین روز این هفته مقارن سوم آذر ماه با اجرای طرح حضور پلیس و بعضی گروه های مردمی در بولوار چمران شیراز و تذکر بدون جریمه آغاز می شود و همزمان با آن نیز در چهار خروجی راه های فارس به ویژه در جاده شیراز- آباده این برنامه به صورت ویژه دنبال خواهد شد.

مسئول گروه بیماریهای غیر واگیر دانشگاه علوم پزشکی شیراز تصریح کرد: در ادامه این برنامه ها مقارن بعد از ظهر روز یکشنبه سوم آذر ماه نیز در چهار راه سینما سعدی شیراز نیز برنامه حضور پلیس برای عبورصحیح عابران پیاده تدارک دیده شده است.

مدحتی با بیان اینکه از امروز حدود هزار جلد کتابچه ایمنی در سطح شهر و پلیس راه ها بامضامین اهمیت بستن کمربند ایمنی و... توزیع می شود، متذکر شد: همچنین در روز دوشنبه چهارم آذرماه نیز مرکز معاینه خودرو در بلوار سلمان با تخفیف 50درصدی به مشتریان خدمات خود را ارائه خواهد کرد.