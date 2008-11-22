نصب دوریبن در معابر نباید سیاسی شود / افزایش ضریب امنیت با دوربین یک تجربه جهانی است

مرتضی طلایی که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد یادآور شد: نصب دوربین مدار بسته در شهر به هیچ عنوان به معنای دخالت در حوزه خصوصی تلقی نمی شود.

وی با بیان اینکه افزایش جرایم یکی از پیامدهای توسعه است خاطرنشان کرد: ما برای افزایش و ارتقا امنیت نمی توانیم فقط از سازوکار نیروی انسانی استفاده کنیم و نمی توان چهره شهر را پلیسی و امنیتی کرد بنابراین پلیس باید از تجهیزات و فناوری برای افزایش ضریب امنیت استفاده کند.

طلایی با تاکید بر اینکه استفاده از دوریبن مداربسته در همه دنیا مرسوم است ادامه داد: تلقی اینکه نصب دوربین ورود به عرصه خصوصی است مطلقا درست نیست و این نیاز جامعه است و در واقع ما باید با نصب سیستم های گوناگون ضریب امنیتی را بالا ببریم.

فرمانده سابق انتظامی تهران بزرگ یادآور شد: مردم اگر گرسنگی را تحمل کنند به هیچ وجه ناامنی را تحمل نخواهند کرد و البته دغدغه برخی افراد ازجمله رئیس جمهور را نیز باید در نظر داشت اما به نظر من نصب دوربین مدار بسته در معابر برای مردم است و کسی نباید در این رابطه دغدغه و نگرانی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: نصب دوربین چیز جدید نیست و در گذشته هم برای کنترل سرعت خودروها از دوربین استفاده می شده و اساسا دوربین مدار بسته یکی از ابزارهایی است که می تواند در کنترل جرایم به کار گرفته شود.

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد:عوامل زیادی در کنترل جرایم موثر می باشد و دوربین یکی از این ابزارها است اما عوامل دیگر از جمله درون زا کردن امنیت و استفاده از ظرفیت های فرهنگی و ارزشی ، جلب مشارکت مردمی به کار گیری سیستم های نظارت اجتماعی مانند امر به معروف و نهی از منکر از این نوع اقدامات است و در کنار آن نیز پلیس می تواند به نقش خود بپردازد.