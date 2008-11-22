به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محسن مظهری امروز در جمع مدیران قضائی خراسان جنوبی افزود: در این مدت پرونده های ورودی به دادگاه های تجدید نظر استان هشت درصد، دادگاههای عمومی نه درصد و دادسراها 5/11 درصد کاهش داشته است.
وی کل موجودی سه شعبه تجدیدنظر استان را در سال جاری 59 فقره پرونده عنوان نمود و اظهار داشت: موجودی پروندههای دادگاه های انقلاب در هفت ماهه نخست امسال 38 فقره، دادگاه ها 871 فقره و دادسراهای عمومی و انقلاب 722 فقره بوده است.
به گفته وی در خراسان جنوبی 14 فقره پرونده در سه حوزه قضایی دادگاه های عمومی و در دادسراها نیز یک فقره پرونده مربوط به قبل از سال 86 وجود دارد.
مظهری میانگین زمان رسیدگی به پروندهها را در دادگاههای انقلاب و خانواده استان 17 روز، دادگاه های جزایی 15 و دادگاههای حقوقی 22 روز عنوان کرد و یادآورشد: در حال حاضر 136 حوزه شورای حل اختلاف در این استان فعال می باشد.
وی خاطر نشان کرد: در هفت ماهه نخست امسال 47 درصد پروندههای شورای حل اختلاف در خراسان جنوبی با صلح و سازش مختومه شده است.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی موجودی زندانهای استان را دو هزار و 440 نفر اعلام کرد و افزود: 84 درصد زندانیان استان متهمان یا محکومان به مواد مخدر هستند.
وی از کاهش 27.3 درصد ورودی به زندانهای استان خبر داد و تصریح کرد: تجهیز زندانها به دوربین مداربسته و تفکیک50 نفر از زندانیان پرخطر و نگهداری آنان در فضایی مجزا و زیر نظر روانشناسان از جمله اقدامات زندانهای استان بیرای کاهش رفتارها و آسیب های پر خطر بوده است.
مظهری از کاهش تعداد زندانیان بلاتکلیف در استان خبر داد و گفت: تا نیمه آبان امسال تعداد این زندانیان در استان به تعداد 352 نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5/20 درصد کاهش داشته است.
