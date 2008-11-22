۲ آذر ۱۳۸۷، ۱۷:۳۳

کاهش 26 درصدی ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌های انقلاب خراسان جنوبی

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: در هفت‌ ماهه نخست امسال ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌های انقلاب این استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 26 درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محسن مظهری امروز در جمع مدیران قضائی خراسان جنوبی افزود: در این مدت پرونده‌ های ورودی به دادگاه‌ های تجدید نظر استان هشت درصد، دادگاه‌های عمومی نه درصد و دادسراها 5/11 درصد کاهش داشته است.

وی کل موجودی سه شعبه تجدیدنظر استان را در سال جاری 59 فقره پرونده عنوان نمود و اظهار داشت: موجودی پرونده‌های دادگاه‌ های انقلاب در هفت‌ ماهه نخست امسال 38 فقره، دادگاه‌ ها 871 فقره و دادسراهای عمومی و انقلاب 722 فقره بوده است.

به گفته وی در خراسان جنوبی 14 فقره پرونده در سه حوزه قضایی دادگاه‌ های عمومی و در دادسراها نیز یک فقره پرونده مربوط به قبل از سال 86 وجود دارد.

مظهری میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها را در دادگاه‌های انقلاب و خانواده استان 17 روز، دادگاه‌ های جزایی 15 و دادگاه‌های حقوقی 22 روز عنوان کرد و یادآورشد: در حال حاضر 136 حوزه شورای حل اختلاف در این استان فعال می باشد. 

وی خاطر نشان کرد: در هفت‌ ماهه نخست امسال 47 درصد پرونده‌های شورای حل اختلاف در خراسان جنوبی با صلح و سازش مختومه شده است.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی موجودی زندان‌های استان را دو ‌هزار و 440 نفر اعلام کرد و افزود: 84 درصد زندانیان استان متهمان یا محکومان به مواد مخدر هستند.

 وی از کاهش 27.3  درصد  ورودی به زندان‌های استان خبر داد و تصریح کرد: تجهیز زندان‌ها به دوربین مداربسته و تفکیک50 نفر از زندانیان پرخطر و نگهداری آنان در فضایی مجزا و زیر نظر روانشناسان از جمله اقدامات زندانهای استان بیرای کاهش رفتارها و آسیب های پر خطر بوده است. 

مظهری از کاهش تعداد زندانیان بلاتکلیف در استان خبر داد و گفت: تا نیمه آبان امسال تعداد این زندانیان در استان به تعداد 352 نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5/20 درصد کاهش داشته است.

