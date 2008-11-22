جشنواره فرهنگی ورزشی بسیجیان کشور در گیلان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در رشته والیبال که ۲۱ تیم حضور داشتند، استان فارس عنوان قهرمانی را کسب کرد، کهگیلویه و بویراحمد دوم شد و گیلان در مکان سوم قرار گرفت.
در رشته فوتسال نیز، تیم آذربایجانغربی به مقام قهرمانی رسید، کرمان در مکان دوم قرار گرفت و فارس سوم شد.
همچنین در رشته تنیس روی میز، تیم خوزستان عنوان قهرمانی را کسب کرد، گیلان دوم شد، تیمهای تهران و اردبیل نیز به طور مشترک سوم شدند.
چهامین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی کارمندان، کارگران و اصناف بسیجی کشور از روز چهارشنبه هفته گذشته با حضور حدود ۹۰۰ورزشکار در قالب ۲۷ استان در گیلان آغاز شده بود.
ورزشکاران حاضر در این جشنواره، در رشتههای ورزشی فوتسال، تنیس روی میز والیبال، دو و میدانی و تیراندازی به مدت سه روز در شهرستانهای رشت، رودسر بندرانزلی، چابکسر و کلاچای با هم به رقابت پرداختند.
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