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۲ آذر ۱۳۸۷، ۱۷:۲۶

جشنواره فرهنگی ورزشی بسیجیان کشور در گیلان پایان یافت

جشنواره فرهنگی ورزشی بسیجیان کشور در گیلان پایان یافت

رشت - خبرگزاری مهر: چهارمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی کارمندان، کارگران و اصناف بسیجی کشور ظهر شنبه با معرفی تیمهای برتر در رشته‌های والیبال، تنیس روی میز و فوتسال در شهرهای مختلف استان گیلان پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در رشته والیبال که ۲۱‬ تیم حضور داشتند، استان فارس عنوان قهرمانی را کسب کرد، کهگیلویه و بویراحمد دوم شد و گیلان در مکان سوم قرار گرفت.

در رشته فوتسال نیز، تیم آذربایجان‌غربی به مقام قهرمانی رسید، کرمان در مکان دوم قرار گرفت و فارس سوم شد.

همچنین در رشته تنیس روی میز، تیم خوزستان عنوان قهرمانی را کسب کرد، گیلان دوم شد، تیمهای تهران و اردبیل نیز به طور مشترک سوم شدند.

چهامین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی کارمندان، کارگران و اصناف بسیجی کشور از روز چهارشنبه هفته گذشته با حضور حدود ‪ ۹۰۰‬ورزشکار در قالب ‪۲۷‬ استان در گیلان آغاز شده‌ بود.

ورزشکاران حاضر در این جشنواره، در رشته‌های ورزشی فوتسال، تنیس روی میز والیبال، دو و میدانی و تیراندازی به‌ مدت سه روز در شهرستانهای رشت، رودسر بندرانزلی، چابکسر و کلاچای با هم به رقابت پرداختند.

کد مطلب 787635

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