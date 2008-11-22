دانشگاه پیام نور باید سیره و راه امام خمینی (ره) را در پیش بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید محمد حسینی گفت: دو دهه از رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی می گذرد اما عظمت شخصیتی امام بزرگوار باعث شد که با وجود ملت ایران همچنان ایشان را حاضر بدانند.

وی افزود: همانگونه که در دوران 8 سال دفاع مقدس مردم ملت ایران با یک اشاره امام (ره) جان خود را فدای آرمان های والای انقلاب اسلامی کردند ما نیز با یک اشاره جان خود را فدای آرمان های اسلامی خواهیم کرد.

رئیس دانشگاه پیام نوراضافه کرد: ارتباط و اتصال امام با پروردگار و عشق به اهل بیت باعث شد تا خداوند در تمام مراحل مبارزات وی عنایات خود را شامل حال ایشان کند.

وی افزود: همت ایشان برای استقلال در برابر ابر قدرت ها، ایستادگی در برابر تمام مشکلات الگویی شد برای تمام کسانی که در برابر موج ها و حرکت های استکباری همراه و هم موج می شدند.

به گزارش مهر دکتر سید محمد حسینی رئیس دانشگاه پیام نور به همراه جمعی از روسای مراکز و استانهای این دانشگاه در آغاز همایش بیستمین سالگرد تاسیس این دانشگاه با حضور در مرقد مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی با آرمان ها و اهداف والای امام خمینی (ره) تجدید میثاق کردند.