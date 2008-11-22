جدال قدرت مسکو با واشنگتن در آمریکای لاتین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، در حالی سفر "دیمیتری مدودف" به آمریکای لاتین از روزهای آینده آغاز می شود که روسیه به تازگی اقدامات متعددی را برای افزایش نقش خود در این منطقه انجام داده است که از جمله می توان به کمک مسکو به هاوانا در ساخت نیروگاه هسته ای و تحکیم روابط نظامی روسیه-کوبا اشاره کرد.

لازم به ذکر است که مدودف هم اکنون به منظور شرکت در نشست اپک در پرو به سر می برد.

به نوشته این روزنامه، مدودف در بدو ورود به آمریکای لاتین با واکنشهای متعددی از سوی کشورهای حاضر در این منطقه برای افزایش مناسبات سیاسی و اقتصادی با روسیه مواجه خواهد شد زیرا کاهش بهای نفت موجب کاهش درآمدهای روسیه شده و همین امر باعث شده تا کشورهای آمریکای لاتین در اعتماد به روسیه به عنوان یک شریک تجاری دچار شک و تردید شوند.

از سوی دیگر پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز امیدهایی را در آمریکا لاتین مبنی بر احتمال شکل گیری عصری جدید در روابط آمریکا-آمریکای لاتین زنده کرده است.

نیویورک تایمز در ادامه نوشت : روسیه درصدد آن است تا از برنامه چین در آمریکای لاین که در حدود یک دهه قبل به اجرا گذاشته شد پیروی کرده و این طرح را مجددا به اجرا بگذارد.

در همین رابطه "استفان کاتکین" رئیس مطالعات روسیه دردانشگاه پرینکستون گفت: نخبگان روسیه از جمله دیمیتری مدودف با حسادت به موفقیت سیاسی و اقتصادی چین در آمریکای لاتین نگاه می کنند.

از سوی دیگر تردیدهایی نیز در میان برخی کشورهای آمریکای لاتین همچون کوبا در مورد همکاری با روسیه وجود دارد. برای مثال اقتصاد کوبا بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دهه 1990 با بحران مواجه شد و این در حالی است که خبرهایی مبنی بر احتمال لغو تحرمیهای آمریکا علیه کوبا از سوی اوباما به گوش می رسد.

بر همین اساس برزیل به عنوان بزرگترین کشور حاضر در آمریکای لاتین که احتمال بسیار زیادی برای افزایش سطح روابط آن با آمریکا در دوره ریاست جمهوری اوباما وجود دارد می خواهد تا با روسیه به عنوان یک شریک معمولی رابطه داشته باشد و نه به عنوان تامین کننده تجهیزات نظامی.