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۲ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۵۲

شهردار جدید تکاب با اکثریت آرا اعضای شورای شهر انتخاب شده است

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهرستان تکاب گفت: شهردار جدید این شهرستان با اکثریت آرای اعضای شورای اسلامی شهر انتخاب شده است.

حسن میکائیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در تکاب انتخاب شهردار جدید این شهرستان را نشان وحدت بین اعضای شورای این شهر دانست واظهار امیدواری کرد با حضور شهردار جدید برنامه های عمران شهری تکاب شتاب بیشتری به خود بگیرد.

رسول رنجبر، شهردار جدید تکاب در آخرین جلسه شورای اسلامی این شهرستان و با حکم استاندار آذربایجان غربی انتخاب ومشغول به کار شده است.

رنجبر دومین شهردار در طول سومین دوره شورای اسلامی این شهر است، شهردار پیشین تکاب توسط اعضای شورای شهر برکنار شده بود.

پس از انتخابات سومین دوره شورای اسلامی شهر وروستاها شهر تکاب ماهها تنها شهرستان بدون شهردار کشور تلقی می شد.

شهرستان تکاب با 83 هزار نفر جمعیت در جنوب استان آذربایجان غربی واقع شده است.

کد مطلب 787643

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