700 میلیون تومان کتاب در نمایشگاه کتاب کرمان فروخته شد

مهدی محبان در گفتگو با مهر اظهار داشت: نمایشگاه کتاب در کرمان با استقبال بی نظیر مردم کرمان مواجه شده که نشان از اشتیاق مردم کرمان به کتاب و کتابخوانی دارد.

وی تصریح کرد: این نمایشگاه با فروش بیش از 700 میلیون تومان کتاب یکی از پر فروش ترین نمایشگاههای استانی بوده و نسبت به سال گذشته نیز 250 میلیون تومان افزایش فروش داشته است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان اظهار داشت: با توجه به فروش کتاب به وسیله بن در این نمایشگاه و استفاده از تخفیف 40 درصدی نمایشگاه 450میلیون تومان از طریق بن کتاب و بقیه از طرق مختلف صورت گرفته است.

وی گفت: از 40 درصد تخفیف این نمایشگاه 20درصد تخفیف ناشران و 20درصد نیز با استفاده از بنهای کتاب داده شد.

وی افزود: بیشترین میزان فروش کتاب در نمایشگاه کرمان نیز در حوزه کتابهای مذهبی بوده است.