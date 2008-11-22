عراق بخشی از قلمرو اوباما باقی می ماند

حشمت الله فلاحت پیشه که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد یادآور شد:دغدغه هایی که باعث تعدیل توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا شد دغدغده هایی بود که قبل از آنکه به نفع ایران باشد به نفع خود عراقی ها است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم خاطرنشان کرد: به نظر من توافقنامه امنیتی بغداد - واشنگتن بازهم جای تعدیل دارد و اگرچه عراقی ها تلاش کردند این متن در نهایت به توافقنامه خروج نیروهای آمریکایی از عراق تبدیل شود اما در متن قرارداد این گونه نیست.

نماینده اسلام آباد غرب در خصوص احتمال تغییر سیاست های آمریکا در عراق با تغییر رئیس جمهور این کشور تصریح کرد:استراتژی امریکا در عراق در دست اوباما نیست و مثلث سیاست مداران حرفه ای، صاحبان سلاح و ثروتمندان، لابی های اصلی قدرت در امریکا هستند و شاید با روی کار آمدن اوباما روش های امریکا تغییر کند اما عراق به عنوان بخشی از قلمرو اوباما باقی خواهد ماند تا خط مقدم آمریکا برای اختلاف افکنی بین کشورهای منطقه و دفاع از اسرائیل باشد.

وی با بیان اینکه موضع آیت الله سیستانی در رابطه با امضای توافقنامه امنیتی حفظ تمامیت ارضی عراق است تاکید کرد:تصویب توافقنامه امنیتی در دولت عراق نشانه تصویب این توافقنامه در پارلمان این کشور است چون همان گروهی که در آغاز دولت عراق را تشکیل دادند همان جمع مجلس را بین خود تقسیم کرده اند.

فلاحت پیشه افزود : به اعتقاد من موافقتامه امنیتی بندهایی دارد که قابل اهمیت است و اگرچه عراقی ها افتخار می کنند که توافقنامه به هیچ کشوری اجازه نمی دهد از طریق خاک عراق به کشوری حمله نظامی انجام دهد اما با توافقنامه امنیتی حداقل خاک عراق برای اقدام اطلاعاتی علیه کشورهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرد و راهبرد نظامی آمریکا در عراق به راهبرد اطلاعاتی تبدیل خواهد شد، چون بر اساس یکی از بندهای خطرناک توافقنامه امنیتی از محموله های آمریکا که وارد عراق می شود بازرسی نخواهد شد و بر همین اساس در آینده بخش اعظم محموله های وارد شده به عراق تجیهزات اطلاعاتی خواهد بود و در سال های آینده امریکا برای استقرار اطلاعاتی خود نیروهای نظامی خود را با افسران سیا جایگزین خواهد کرد.

وی قابل تمدید بودن و حق کاپیتولاسیون را از جمله بندهای قبال تامل توافقنامه امنیتی برشمرد و گفت: آمریکایی ها اگر نخواهند به هر دلیلی از عراق خارج شوند با استناد به توافقنامه زمینه بروز نا امنی در عراق را فراهم می کنند.